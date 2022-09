Los Premios Emmy 2022 ha sido uno de los acontecimientos más esperados de los últimos años, ya que las ediciones anteriores no pudieron celebrarse con normalidad a causa de la Pandemia. Sin embargo, este año, en su 74 edición, los galardonamos y demás protagonistas han desfilado por El Microsoft Theater de Los Ángeles, dejando una alfombra roja llena de glamour y belleza.

No solo nos ha dejado para el recuerdo vestidos y trajes de alto impacto, también peinados elegantes que desvelan las tendencias más inauditas de la nueva temporada: las melenas XXL, el exitoso moño bajo, acabados muy pulidos y un sinfín de cambios llenos de inspiración. Hacemos un repaso a los mejores en nuestra galería.

Recogidos de todo tipo y melenas sueltas extra largas: los reyes de la noche

Desde siempre (y para siempre), los recogidos son una gran opción para fiestas y eventos. Ya sean en moños bajos o altos, es el peinado más demandado actualmente, porque aporta un toque de estilo y formalidad. La gran ventaja de este tipo de peinados es que puedes hacerlo tú misma en casa sin necesidad de ir a la peluquería, porque es un look que no necesita mucho trabajo, y si no te queda tan pulido como si te lo hiciera un profesional, también resulta muy favorecedor.

Tampoco podían faltar las melenas sueltas que siempre están de moda. Ya sean más naturales y súper lisas, con ondas o con efecto mojado. Gracias a las melenas de las celebridades con más estilo, ha quedado demostrado de nuevo que el pelo suelto es una opción siempre ganadora. Además, los peluqueros aseguran que las melenas al viento arrasarán esta temporada. ¡Toma nota!