5 mascarillas capilares para presumir de pelazo con la llegada del frío

Cada estación requiere de unos cuidados diferentes. Mientras que en los meses de verano nuestro pelo sufre los estragos del sol, la salitre y el cloro, con la llegada del invierno, sufre las bajas temperaturas. Conforme va llegando el frío, tu pelo se ve más apagado, sin brillo alguno y muy seco. El motivo no es otro que el hecho de que el frío tiene un efecto vasoconstrictor sobre el cuero cabelludo. Esto se traduce en que, conforme van descendiendo las temperaturas, las glándulas sebáceas trabajan menos, por lo que la hidratación del cabello disminuye. La falta de hidratación hará que tu pelo tienda a resquebrajarse y romperse. ¿Cómo lograr presumir de pelazo en invierno? Estas son las 5 mascarillas capilares que te ayudarán a recuperar tu melena.

Las mascarillas capilares son fundamentales en el cuidado de tu pelo

Igual que prestas especial atención a los cuidados de tu piel, a la de tus manos y a la de tus labios con la llegada de las bajas temperaturas, no te olvides de las necesidades de tu pelo en invierno. Este requiere un chute extra de hidratación y protección, ya que además con la llegada de la humedad aparece ese encrespamiento que tanto odiamos. Ahora es imposible salir a la calle con el pelo mojado, por lo que es muy importante proteger nuestra melena aplicando un protector para el calor, ya que utilizamos herramientas como el secador o la plancha más veces que en verano. Intenta no abusar de ellas, pero siempre que las uses, aplícate un protector para el calor.

Pero, ¿cómo protegemos nuestra melena? Es fundamental nutrirlo adecuadamente para que la fibra capilar se recupere de la deshidratación. Por ello utiliza productos capilares adecuados. Lo ideal son aquellos champús nutritivos sin siliconas ni sulfatos. Además, para darle un chute extra de energía y de hidratación toma nota de las siguientes mascarillas capilares con las que recuperarás tu melena en un solo gesto. ¡No te las pierdas!