1 ‘Gran Hermano Vip’ y las drogas

Como si de una segunda oportunidad se tratase, Ylenia decidió participar en ‘Gran Hermano Vip’. Realizó un buen concurso y a su salida consiguió una gran popularidad. De bolo en bolo, la concursante asumió un volumen de trabajo que no podía desempeñar y esto le hizo caer en las drogas. “Gran Hermano me trajo muchas oportunidades. Mucha fama, mucho dinero y muchas cosas. Yo había fumado porros toda mi vida para evadirme de mis problemas, pero tras mi paso por el programa probé otras cosas más fuertes y fue ahí cuando dije basta. Me alejé de la noche y de hecho le he dicho a mi representante que ahora ya no me cierre más bolos. A ver si lo cumplo”, dijo Ylenia haciendo una sensata reflexión sobre el dinero que podía haber ganado y al que, sin embargo, renunció para vivir tranquila y alejada de los excesos. “Se me ha acusado de ser una yonqui y tampoco es eso. Fui yo la que decidió voluntariamente apartarme de eso a pesar de dejar de ganar mucho dinero. Estaba reventada de salud”.