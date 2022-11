El 13 de diciembre de 2021 será una trágica fecha marcada en el calendario de todos los españoles por ser el día en el que Verónica Forqué decidió quitarse la vida tras haber sido víctima de un injustificado acoso en redes sociales, tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’. La actriz no soportó la presión y muchos fueron los que se olvidaron que se trataba de una profesional de la interpretación con una amplia carrera a sus espaldas cuando fue víctima de chanzas y bromas despiadadas. Pero la intérprete no solo tiene mucho trabajo a sus espaldas que avalaban su profesionalidad y buen hacer sobre las tablas y ante las cámaras, sino que además también hay trabajos suyos que todavía no han visto la luz. Entre ellos está la serie de animación de ‘Pobre diablo’, en la que ella prestaba su voz a uno de sus protagonistas y que está a punto de estrenarse en HBO Max.

Vídeo: HBO Max

Por el momento, se acaba de publicar el primer tráiler oficial de ‘Pobre diablo’, donde podemos escuchar la voz de Verónica Forqué, lo que remueve sentimientos entre aquellos que la veneraban como una de las grandes profesionales de nuestro país. En Estados Unidos las series de animación para adultos ha ganado muchos adeptos, mientras que en España parece que comenzamos a entender que los dibujos no son solo cosas de niños. Con ello, HBO Max ha querido apostar por una nueva ficción animada, centrada en un joven Anticristo, Stan, que debe enfrentarse a la difícil tarea de iniciar el final del mundo, con la responsabilidad que ello conlleva. Una serie en la que Verónica Forqué prestó su voz a la madre del protagonista, Rose, y que será emitido ya como un trabajo póstumo de la actriz.

El tráiler que HBO Max acaba de lanzar para animar al público a que vea la serie muestra cómo Stan, a quien da voz Joaquín Reyes, es el hijo del mismísimo diablo, encarnado por la voz de Ignatius Farray, debe terminar con la humanidad cuando cumpla exactamente 666 meses de vida. En su vil cometido, Stan viaja a nueva York acompañado de su padrino Mefisto, tras el que se encuentra Ernesto Sevilla, así como un gato comprador de almas y la diablesa Samael (Gakian). Además de Verónica Forqué tras la voz de la madre de Stan, también participan como dobladores Stephanie Magnin o Carlos Areces.

Joaquín Reyes no solo da voz al protagonista de ‘Pobre diablo’, sino que también está detrás del diseño de los personajes de animación, además de rezar en los créditos como creador de la ficción junto a sus amigos Miguel Esteban y Ernesto Sevilla. Una serie de animación con el sello de calidad de los estudios Rokyn Animation y que se podrá ver próximamente en HBO Max el próximo 2 de diciembre y que servirá para escuchar de nuevo la voz de Verónica Forqué.