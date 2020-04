View this post on Instagram

Hoy arranco una nueva etapa en @antena3com. Un proyecto precioso como #pasapalabra y al que le vamos a poner todo el cariño y respeto del mundo. Gracias por la confianza y por la apuesta. Me siento muy afortunado. Vuelvo a un lugar donde fui muy feliz y en el que dejé a grandes compañeros a los que hoy me he quedado con ganas de abrazar por razones obvias 😷. Afronto este nuevo reto con muchas ganas de seguir aprendiendo, junto a un equipazo al que ya he tenido la suerte de conocer. ¡Vamos al lío! Y por supuesto, gracias a @rtvecomunicacion. Han sido 6 años increíbles llenos de oportunidades. Siempre os estaré agradecido por todo lo que me habéis dado. Y cómo no, gracias a @gestmusic y a toda la familia de @operaciontriunfo. Un máster profesional y de vida, durante 3 años. Sí, cuando todo esto pase y vuelva OT2020, yo también lo haré. Volveremos para acabar esta edición como los chicos y chicas se merecen. ¡¡Nos vemos muy pronto en Pasapalabra!! ¡Qué ilusión! ❤️