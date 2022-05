Vanesa Romero ha dicho adiós a ‘La que se avecina’. La actriz ha decidido causar baja y desligarse del cartel de estrellas de la afamada serie y no estará en la temporada número 13. Por el momento no volveremos a ver al personaje de Raquel en las tramas que surgen en el Mirador de Montepinar y es que la intérprete ha reconocido que le resulta imposible duplicarse y por incompatibilidad de agenda y proyectos no puede atender este trabajo que tantas alegrías le ha ofrecido en los últimos años. Sin embargo, para Vanesa Romero ha llegado un momento de cambio, el instante para dar un giro de timón en su carrera y emprender nuevos derroteros en los que seguir desarrollando su talento y conquistando al público.

“En breve comenzarán a grabar y están emocionados todos los que participan. La verdad es que ahora mismo tengo otros proyectos profesionales”, asegura Vanesa Romero en su última aparición pública, que sin embargo no quiere dar carpetazo a su papel en ‘La que se avecina’ y deja abierta la posibilidad a que su personaje regrese en futuras temporadas, aunque sea a modo de aparición estelar o mera visita de vecinos. Y es que este proyecto le ha traído muchas alegrías y no quiere dejarles tirados, motivo por el cual no descarta en un futuro retomar el papel y seguir robando risas en la piel de Raquel.

Vanesa Romero está ilusionada con nuevos proyectos que le han llegado después del parón obligatorio que supuso para el sector la intromisión del coronavirus en nuestras rutinas. No solo en su faceta como actriz, también como concursante de ‘MasterChef Celebrity’ y poniéndose al otro lado de las cámaras, con su primer guion para una serie que en un futuro próximo verá la luz y del que aún se desconocen más destalles. Pero mientras aún tiene en recámara otros trabajos como actriz, como es el caso de ‘En temporada baja’, una película cómica que llegará a los cines y en la que comparte cartel con Antonio Resines, Edu Soto o Ana Milán, entre otros.

Poco a poco se han ido desvelando los cambios en la última temporada de ‘La que se avecina’ y la salida de Vanesa Romero no es la única que ha dejado en shock a los fans de esta alocada ficción de Mediaset. También Víctor Palmero, que daba vida a Alba, la hija del pescadero Antonio Recio, ha aparcado su aventura en televisión y quiere fomentar más su faceta como actor de teatro. Es por ello que también ha causado baja. Pero la serie promete mucha vida aunque pierda a algunas de sus estrellas y ya se han confirmado dos nuevas temporadas, lo que la convertirá en una de las ficciones más longevas de la televisión española. Una supervivencia que viene asegurada, en parte, por la entrada de nuevos rostros a las tramas, como es el caso de Laura Gómez-Lacueva, popular por su papel en ‘El pueblo’, así como el regreso de Mamen García, quien ya apareció durante la primera temporada y que regresará en próximas entregas retomando su potente personaje.

