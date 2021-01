«Me comentan mis abogados que la mayoría de los errores de mi madre ya han prescrito», ha afirmado el DJ que nuevamente ha sido demoledor con la artista.

Kiko Rivera nunca ha querido tomar medidas legales contra Isabel Pantoja, pero si la artista no reacciona, así lo hará. «Tienes 24 horas, mamá. Te voy a dar la última oportunidad de ponerte en contacto conmigo», le decía durante su última entrevista en ‘Domingo Deluxe’. Y es que si continúa como hasta ahora va a tomar medidas para rendirle cuentas de todo «lo que hayas hecho en mi nombre».

Ha contado que el pasado miércoles fue a firmar para revocar los poderes que le dio a su tío Agustín y a su progenitora. «Ya están firmados. Me comentan mis abogados que la mayoría de los errores de mi madre ya han prescrito». De proceder legalmente, entonces le llegaría a la artista un requerimiento del notario y tendría que rendir cuentas. «Es algo que me cuesta muchísimo».

Nuevamente, el DJ ha sido demoledor con la tonadillera: «Ahora me doy cuenta de que he vivido con una desconocida. No conozco a mi madre». Ha confirmado que no le había dado tiempo a gastar el dineral que ha ganado durante su dilatada trayectoria y que, además, no tiene grandes caprichos. También se defendía firmemente: «Yo no soy ningún mantenido, los mantenidos son los que te rodean».

La artista quiso quitar los apellidos a Isa Pantoja

«Ella tiene su peculiar manera de ver las cosas y está siempre por encima», ha contado. Se ha sentido utilizado por ella para hacer las «cosas más feas». «Mi madre me pidió que buscase un abogado para quitar los apellidos a mi hermana». También le dijo que fuese a la tele para hablar mal de Isa Pantoja: «A muerte, a muerte», ha contado que le imploraba entonces. Además, según sus palabras le hizo creer que cuando hablaba mal de su hermana en los platós había hecho bien.

«Yo en Cantora era un estorbo, a la vista está». No desea volver a finca y lo manifestaba de la siguiente forma: «Mi familia de Cantora es nefasta». No solo eso, añadía que no quiere tenerla presente: «No quiero a una persona así en mi vida, es muy duro porque es mi madre. La gente se puede pensar que estoy bien, pero no. Soy consciente de que tengo una mujer que este pasado año se le han muerto su papá y su mamá».

«Mi madre solo se mueve por dinero». Ha querido revelar una anécdota que se produjo durante su enlace con Irene Rosales en octubre de 2016: «Me dijo que si no cobraba ella la exclusiva, no venía a mi boda». Ha sido muy duro asegurando que ahora lo único que quiere es intentar ser mejor padre: «Mamá, eres ridícula. Tú y tu hermano, sois ridículos».

«No quiero cometer los errores que ha cometido mi madre conmigo». Kiko ha confesado que han sido contadas las ocasiones en las que la artista fue al colegio a recogerle cuando era un niño porque evitaba la presencia de las cámaras. «Estoy dolido, estoy decepcionado. La familia de mi mujer me ha hecho saber lo que significa la palabra familia». Ha denunciado el acoso que sufre por parte del séquito de fans de la cantante. Recibe mensajes en redes donde no solo le insultan también llegan a desear la muerte de sus hijas.