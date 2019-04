El tremendo enfado de Carmen Borrego con su hermana Terelu

4 Carmen no quiere escuchar las explicaciones de su hermana

Ante lo aplausos del público de ‘Sálvame’ que se posicionaba al lado de Terelu, Carmen le confesaba que eso solo lo hacía ella. “Muchas gracias, eso no lo hace nadie más que tú”. “Que me dejes, tía”, añadía. “A tomar por c***, no tengo ganas de seguir hablando contigo”. El enfado de Carmen era más que evidente, incluso, le llegaba a decir que también iría el fin de semana a limpiar el váter de su casa.