El colaborador de ‘Viva la vida’ deja atrás la posición de neutralidad que había tomado en el conflicto entre la tonadillera y su hijo.

Luis Rollán se ha consolidado siempre como uno de los integrantes del círculo más cercano de Isabel Pantoja. Sin embargo, el colaborador de televisión se ha intentado mantener al margen del conflicto entre la tonadillera y su hijo, Kiko Rivera. Sobre el asunto, el sevillano siempre ha hecho hincapié en mostrar su preocupación por la cantante y el dolor que sentía al escuchar al DJ. Hasta ahora. El compadre de Raquel Rollo se ha alejado de su posición neutral y le ha mandado un contundente mensaje a la jueza de ‘Idol Kids’.

Con el semblante serio, Luis Rollán le ha querido dar una llamada de atención a su amiga Isabel Pantoja. «Reacciona«, explicaba el colaborador ante la atenta mirada de Emma García. En concreto, el sevillano hacía hincapié en que la situación, lejos de mejorarse, va a peor y considera que la tonadillera debería actuar y dar un paso al frente para acabar con la guerra con su hijo.

El tertuliano insiste en que lo está pasando mal y reconoce que a pesar de que le ha escrito vía WhatsApp a la cantante no ha sido capaz de ponerse en contacto con ella en todo este tiempo. «Necesita a sus amigos, es muy desagradable en lo que está derivando«, afirma. Rollán describe a su amiga como una mujer que ha tenido muchos golpes a lo largo de su vida y que aún así siempre ha salido al paso. «Es una tía muy afortunada, tiene salud, está guapa, está en activo, tiene la legión de fans más importante del país», admite.

El colaborador de ‘Viva la vida’ lo tiene claro y no ha dudado en enviarle un claro y contundente mensaje a la interprete de «Marinero de Luces». «Es el momento en el que tiene que coger los toros por los cuernos. Es necesario. La reacción que ha tenido de mandarle los audios a ‘El programa de Ana Rosa’ no lo he entendido. Veo que la cosa va cada vez peor. Nunca me he considerado un palmero y he tenido siempre el confianza de decirle lo que me gusta y lo que no. En esta ocasión, la situación es muy grande«, asevera.

Luis Rollán no reconoce a Isabel Pantoja

Luis Rollán ha resaltado la entrevista que hizo Lolita Flores en ‘Sábado deluxe’ en la que definió a Isabel Pantoja como una mujer familiar, a la par que trabajadora, aunque insistía en que en los últimos años no la reconocía. Sobre esto, el colaborador ha admitido que siente lo mismo: «Me cuesta mucho trabajo reconocerla. No sé qué le está pasando. Quiero que salga la Maribel que conozco, que dé un golpe en la mesa y se siente con su hijo, solos».

Pero el tertuliano ha querido ir un paso más allá y también le ha mandado un recado al hermano de la tonadillera, Agustín Pantoja. A pesar de que insiste en que lo considera una persona amorosa, admite que no tiene la misma relación que la que mantiene con la cantante. «Le diría que dé un paso atrás y que dejase a su hermana. Es una cosa de dos», sentencia. Rollán también está preocupado por Kiko Rivera y le aconseja que cuente hasta diez antes de hablar «para que la bola no sea más grande». «Sé el dolor por el que está pasando. De aquí a un tiempo, me preocupa el peaje personal que tendrá que pagar y me quedo tranquilo porque tiene a Irene«, cuenta.

La mujer del DJ, que se encontraba también en plató, entendía a su compañero y también coincidía en la posible situación en la que le dé un bajón psicológico y vuelva a recaer. «Estoy tranquila porque voy a estar con él siempre«, cuenta. De la misma forma, la nuera de Isabel Pantoja también ha confirmado que su marido no quiere llegar a ningún plano judicial con su madre y desvela que fue Chabelita Pantoja la persona que intermedió para que Kiko Rivera pudiese hablar con la cantante. Aunque, tal y como contó el interprete de «Cicatriz», nunca sucedió.