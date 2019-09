10 Los secretos de ‘Aquellos Maravillosos Años’

Para quien se piense que está todo preparado en televisión, Moreno confiesa que no se entera de sus entrevistados hasta el día de grabación: «Yo soy una bocachancla, lo cuento todo, no tengo filtro, nunca he sabido guardar un secreto y la directora del programa no me ha dicho quién es el primer invitado, me lo dicen el mismo día».