El de ‘La isla de las tentaciones’ se ha visto las caras con su exsuegra y le ha pedido disculpas por el daño que ha podido hacerle a su familia.

Un día después de que Melyssa Pinto confesara que le ha dado una nueva oportunidad al amor y se ha vuelto a ilusionar después de haber salido destrozada de su aventura en ‘La isla de las tentaciones’,Tom Brusse ha reaparecido en el debate final del programa para hablar sobre todos los frentes que tiene abiertos.

Después de que le recibiera Carlos Sobera y tras encontrarse con la que fue su suegra, Nela, el de Marrakech le ha pedido disculpas por todo el daño que le ha podido causar a la familia. Sin embargo, la madre de Melyssa ha considerado insuficientes sus disculpas y no ha podido evitar lanzarle un sinfín de reproches. «Tú no sientes nada, no tienes sentimientos. Te he tratado como un hijo. Eres un sinvergüenza, has utilizado a mi hija para ganar fama. Nadie te quiere Tom, todo el mundo está con Melyssa, los seguidores que tienes es gracias a ella», decía la portuguesa.

Sin poder mirarle a los ojos, Tom Brusse volvía a hacer hincapié en que la relación entre ambos se había roto a raíz de los excesivos celos de Pinto. «Nunca he sido un manipulador, cuando yo estaba con Melyssa era el chico perfecto, ahora soy un machista. Entonces, toda la familia habéis sido unos falsos, yo nunca he cambiado. Tengo respeto a la familia pero ello no me ha dejado ser como yo era», justificaba.

En su charla, el marroquí ha asegurado que la que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se enfadaba cada vez que él veía las cuentas de Instagram de determinadas famosas y que se negaba a quedar con sus amigas porque se llegaba a pensar que este había mantenido relaciones íntimas con ellas. «Se enfadaba porque miraba las historias de Sofía Suescun. El amor es ciego, no he sido un manipulador. Ella quería estar conmigo para tener una vida mejor», sentenciaba.

Sin embargo, las palabras de Brusse caían en saco roto y la madre de Melyssa Pinto sacaba a relucir las innumerables veces que el joven dejó sola a su hija cuando ambos vivían en Marrakech. Sobre esto, el de ‘La isla de las tentaciones’ insistía en que siempre le pedía ayuda a la que fuera su novia para llevar a cabo algunos proyectos, aunque Pinto siempre se negaba a trabajar.

No se arrepiente de haber dejado a Melyssa

Por otro lado, Nela insistía en que tanto ella como su marido recibieron una llamada de Brusse en el que reconocía que quería volver con su hija. Sin embargo, el joven ha negado la mayor y ha vuelto a insistir en que no se arrepiente de haberla dejado para comenzar una nueva vida con Sandra, de la que asegura estar muy enamorado. No obstante, también ha recalcado que sí que perdió las formas en la manera de romper la pareja.

Melyssa olvida a Tom Brusse

Melyssa Pinto está de nuevo ilusionada, una relación que ha empezado hace tan solo dos semanas. Algo que surgió sin buscarlo con una persona que ha formado parte de su pasado: «Estuve con él muchos años y durante ese tiempo no hubo ningún tiempo de infidelidad», contaba.«Estamos intentando dar una nueva oportunidad a ese amor, que para mí fue el amor de mi vida», añadía.

Respecto a su nueva pareja, la joven desveló en ‘Viva la vida’ que él no quiere salir en los medios de comunicación y que es totalmente ajeno a los focos de la tele. Ha desmentido que sea Álex Guijo, extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, con quien se le ha relacionado recientemente. Por el momento, ha revelado que es de origen portugués y se llama Manuel.

Sin embargo, también aprovechó la ocasión para lanzarle una petición a Tom Brusse de cara a su intervención en el debate final de ‘Viva la vida’. «Me gustaría que dijera la verdad. Que todo esto no ha pasado porque yo era celosa y que él quería volver conmigo. Que no me deje a mi de mentirosa y que no mienta sobre mi persona», reconoce.