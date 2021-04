«Discutían mucho. David yo le he visto que le agarraba del brazo y la zarandeaba», ha afirmado sobre la expareja.

La tormenta mediática que ha provocado Rocío Carrasco tras su documental está sacando a relucir nuevos nombres que aportan distintas versiones de los hechos. Esta vez se ha dado a conocer el testimonio de Tony Rodríguez, su exguardaespaldas durante la época en la que residió en Argentona junto a Antonio David Flores. Durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’ ha reconocido que fue testigo de diversas discusiones e insultos del ex Guardia Civil hacia su pareja.

«Recuerdo que cuando empecé a coger más confianza con ellos, veía situaciones que no eran normales entre David y Rocío», ha afirmado durante una videoconferencia. Ha recordado que él trabajaba como personal de seguridad e intentaba mantenerse al margen de todo: «Yo no me iba a meter en su relación».

Sin embargo, sí presenció constantes enfrentamientos. «Discutían mucho. David yo le he visto que le agarraba del brazo y la zarandeaba. Es una persona que se siente superior a los demás, tenía dominada a Rocío», ha manifestado. Subrayaba que a él siempre le gustaba mantener una situación de superioridad con respecto al resto.

«Ella era bastante sumisa y era como que tenía miedo», añadía sobre la relación de pareja. Asimismo ha contado que presenció cómo en distintas ocasiones él se metía con el físico de Rocío Carrasco. Por aquel entonces, además, ella tomó la decisión de hacerse una operación estética motivada, según su versión, «por los comentarios que le hacía David hacia su físico». Fue entonces cuando estuvo cuatro días junto a ella en el hospital.

Tony Rodríguez trabajó durante aquella etapa para los dos, tanto para Rocío Carrasco como para Antonio David Flores, pero estaba más con la hija de la ‘Más Grande’. «Yo estaba 24 horas a disposición de ellos». Ha recordado que presenció cómo en una ocasión él le tiró una botella de agua vacía a ella durante una comida.

«Le tenía mucho aprecio»

Asimismo, ha confesado que él no cree que Rocío Jurado estuviese al tanto de la situación por la que atravesaba su hija. El exguardaespaldas también se ha pronunciado sobre la decisión de Rocío Carrasco de contar su verdad tras más de dos décadas de profundo silencio. Una realidad que en un principio le extrañó, pero avala su versión de los hechos. «Yo le tenía mucho aprecio a Rocío».

Este domingo se emiten los capítulos 4 y 5 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ donde la hija de Rocío Jurado cuenta cómo su exmarido quiso hundirla y aislarla cuando le pidió el divorcio. “Pasó de infundir miedo a infundir terror. Empezó a infundir terror. Era terrorífico”. Asimismo, la docu-serie ahondará en el grave accidente de tráfico que tuvo Rocío Carrasco junto a Fidel Albiac.