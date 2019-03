Terelu Campos, un terremoto televisivo que no deja de crecer

No lo ha pasado nada bien Terelu Campos durante los últimos meses. Su batalla contra el cáncer de pecho la puso sobre el tapete su partida más complicada, pero afortunadamente está saliendo de ella y cada día se encuentra mejor. Buena prueba de ello se encuentra en su faceta profesional. La benjamina de las Campos ha retomado su actividad profesional con más fuerza que nunca y desde que se reincorporó a la pequeña pantalla, no para. Tanto es así que se podría concluir que a sus 53 años es un terremoto televisivo que no para de crecer.

14 Terelu Campos y un retorno esperadísimo La vuelta de Terelu a la televisión se esperaba como agua de mayo y tras tanto sufrimiento con su enfermedad puede presumir de que su retorno le ha sentado fenomenal. 13 104 días de baja Un periodo largo y en el que Terelu ha tenido que sacar fuerzas de flaqueza para afrontar una doble mastectomía que no ha conseguido borrarle la sonrisa. 12 Muy querida por sus compañeros Siempre es más fácil la vuelta al trabajo cuando tienes compañeros que te esperan con los brazos abiertos y te apoyan hasta las últimas consecuencias. 11 El otro gran proyecto: ‘infidelidad a Telecinco’ Terelu no para. Además de colaborar semanalmente en un conocido programa vespertino de Telecinco, la hija de María Teresa Campos ha ‘fichado’ por ‘Huellas de Elefante’, un programa de Telemadrid que repasa biografías de personajes muy conocidos en España. 10 Un programa que le hace feliz Ella está feliz de volver a la que un día fue su casa. Y es que a nadie se le olvida la etapa en la que presentaba ‘Con T de Tarde’. 9 Al calor de un gran amigo Uno de los grandes responsables de que Terelu esté en este nuevo espacio es Goyo González. SEMANA se ha puesto en contacto con él para preguntarle por este asunto y reconoce que está “encantado” de trabajar con ella porque “nos conocemos de hace más de 30 años”. 8 Ha participado en dos de las tres entregas de ‘Huellas de Elefante’ Primero en la entrega que repasaba las vidas de Raphael y Julio Iglesias, después en el especial sobre Carmen Sevilla. 7 Cómoda en su programa Pese a que haya colaborado con Telemadrid, donde Terelu Campos se siente más en casa que nunca es en el espacio de la tarde de Telecinco. 6 Lleva la televisión en la sangre Como si de una herencia se tratase, Terelu ha heredado sus ganas y ambición en la televisión de su progenitora. 5 El anhelo de su madre Peor suerte corre ahora mismo María Teresa Campos, que tras muchísimos años de esplendor en la pequeña pantalla, ahora lucha porque se le dé una última oportunidad tras la finalización de su contrato con Mediaset. 4 Una baja demasiado larga Durante todo este tiempo, quitarle la televisión a Terelu ha sido como arrebatarle a un niño sus juguetes. Se sentía vacía, pero afortunadamente ha regresado con mucha energía y ganas de comerse el mundo. 3 Meses de lucha El cáncer de mama la puso en posición de jaque mate, pero gracias a su fortaleza y tesón ha salido adelante. 2 Cada vez está más recuperada Día a día se siente mejor y ha recuperado la vitalidad para ser esa colaboradora carismática que siempre ha hecho gala de ser. 1 Agradecida por tanto apoyo A nivel televisivo, pero también a nivel social, Terelu Campos ha tenido una gran cantidad de apoyos durante su lucha contra el cáncer.

Más contenido .....