¿Cree Terelu Campos que el novio de su hija puede traicionarla?

Alejandra Rubio es la chica del momento. Los vídeos de su canal de ‘Mtmad’ son todo un éxito, tanto que han llegado a ser comentados hasta en los platós de los programas de Telecinco. En uno de sus últimos vídeos, la joven ha invitado a su novio, Álvaro Lobo, para contestar algunas de las preguntas más íntimas.

Leer más: Alejandra Rubio habla de sus planes de boda con su novio Álvaro Lobo

En el último vídeo que ha compartido Alejandra Rubio, la joven desvela sus ganas de pasar por el altar y de ser madre: “Me gustaría casarme a los 22 o 23, y con 25 o 27 años me gustaría ser madre. Me encantaría tener uno o dos niños, a poder ser un niño y una niña”, declaraba en su vídeo.

Terelu Campos ha salido en defensa de su hija después de la polémica que se ha creado tras el vídeo: “Alejandra no se va a casar”, aclaraba la colaboradora de televisión. Además, tiene opinión también sobre las ganas de la joven de ser madre: “Claro que me importaría ser abuela ahora, pero no por nada, sino porque a Alejandra le desestabilizaría la vida”, apunta.

“Alejandra no se va a casar”, decía su madre tras el polémico vídeo de su hija

Aclara algunas de las declaraciones de su hija en su canal de ‘Mtmad’

Terelu Campos tiene claro que aunque su hija diga que con 23 años quiere ser madre, luego no será así: “Ella dice 23 años, pero luego, cuando llegue a esa edad, dirá 26 años”, apunta. Siempre ha sacado las uñas por su hija, y ahora no iba a ser menos: “No voy a entrar en si mi hija está viviendo la vida muy rápida, porque cada uno vive la vida como queremos vivirla. La veo bien, centrada, que es lo que más me importa. Veo centrados a los dos”, explica.

Ha hablado, también, de la pareja de su hija, el dj Álvaro Lobo, con el que está muy contenta: “Ojalá mi hija y Álvaro estuvieran juntos toda la vida y que fueran felices. A mí como no me ha ocurrido eso…”, declaraba. “A mí Álvaro me parece una persona maravillosa, yo estoy muy contenta. Lo quiero mucho, creo que es una gran persona, es cariñoso, creo que cuida mucho a Alejandra, y como madre eso me importa muchísimo”, concluía. Y es que su hija y Álvaro llevan ya un tiempo juntos, y hace apenas unos meses daban el paso de irse a vivir a un piso en el centro de Madrid.

Defiende que cada uno tiene que vivir su vida como quiera

Habla muy bien de la pareja de su hija