Terelu Campos y María Patiño estrenaron este lunes 17 de enero su ‘Lemon Tea’ en Sálvame’. Durante una hora presentaron el programa, un debut que fue seguido al minuto por los espectadores en redes sociales. Los usuarios de Twitter tildaron este estreno de «descafeinado», aunque parece que sí cumplió con el objetivo de las altas esferas: mejorar la audiencia. Según Barlovento Comunicación, la primera hora del programa -de 4 a 5- obtuvo un total de 1.463.000 espectadores y un 13,5% de share de media, lo que se traduce en una leve mejoría respecto a la semana pasada. Nada llamativo, pero todo apunta a que van por buen camino, al menos de momento. Y es que ya dicen que para obtener resultados distintos debes hacer cosas distintas. Pero ¿qué opina la audiencia acerca de este giro?

Sálvame lemon Tea se me está haciendo un poco descafeinado !!! La fórmula sálvame se está agotando #SalvameLemonTea — jorge Rodriguez 🇮🇨 (@jorgeBluBlu555) January 17, 2022

Pues yo esto lo veo más de lo mismo, el mismo plató, todo igual, solo que en vez de haber muchos colaboradores solo están María Patiño y Terelu, es como hacer un socialité sumándole una presentadora más, nada nuevo #SalvameLemonTea — Claudia (@ClaudiaHF_) January 17, 2022

Aunque hay todo tipo de comentarios, lo cierto es que muchos tenían mayores expectativas. No les terminó de convencer lo visto en televisión y tampoco la actitud de Patiño y Terelu en la pequeña pantalla, de hecho, hay quien considera que tan solo es una extensión de ‘Socialité’, programa presentado por Patiño los fines de semana. «Yo esto lo veo más de lo mismo, el mismo plató, todo igual, solo que en vez de haber muchos colaboradores solo están María Patiño y Terelu, es como hacer un ‘Socialité’ sumándole una presentadora más, nada nuevo«, «Me está gustando el formato, pero falta esa picardía para rajar de los famosos que había en el tomate«, «Les falta esa ironía y la lengua afilada como para dar comedia al formato» o «Sálvame lemon Tea se me está haciendo un poco descafeinado. La fórmula sálvame se está agotando» son algunos de los comentarios que aparecen en Twitter.

El gancho de Sálvame son los colaboradores, las filias y las fobias, no la info del corazón pura, ni quien es el presentador, Patiño y Terelu solas leyendo el guion y opinando entre ellas están descafeinadas, y Sálvame no es Socialité. #SalvameLemonTea — Valeria (@ValeriaSCasal) January 17, 2022

El sentir general no aprueba esta versión, creen que debe haber una mayor trama y no un simple guion que lean a rajatabla. «El gancho de ‘Sálvame’ son los colaboradores, las filias y las fobias, no la información del corazón pura, ni quien es el presentador, Patiño y Terelu solas leyendo el guion y opinando entre ellas están descafeinadas, y Sálvame no es Socialité», dice otro espectador. De momento, ninguna se ha pronunciado acerca de la acogida que ha tenido esta sección, aunque María sí ha posteado algún mensaje felicitándolas por lo logrado este lunes. Se convirtieron líderes en su franja y ambas solo desean poco a poco conquistar al público y mejorar los datos que hasta ahora iban cuesta abajo.