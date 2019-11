No hay polémica en ‘Espejo Público’ en la que no esté implicado Fran Rivera. Es lo que ha vuelto a pasar en el plató del programa de Susanna Griso, que ha sido testigo del rifirrafe entre el torero con Anabel Alonso, que ha visitado el plató este miércoles. Una reivindicativa Anabel ha querido recordar las palabras que dijo el marido de Lourdes Montes cuando una joven que se suicidó después de que publicaran un vídeo sexual suyo.

En sus redes sociales, Fran Rivera sentenciaba que los hombres son incapaces de tener un vídeo de esas características y no enseñarlo. «Me incluí por incluirme, para que no quedara feo», apunta Rivera. Unas palabras que no sentaron muy bien a la actriz y no ha dudado en hacérselo saber en pleno directo.

A esta afirmación Alonso le respondía «dirás los hombres como tú. Te metes en el grupo, y serás tú. Que cada uno opine lo que quiera opinar», le escribió en Twitter y se lo ha vuelto a repetir en el plató de ‘Espejo Público’.

El rifirrafe estaba tomando un cariz tan tenso que la presentadora del programa se ha visto en la obligación de intervenir: «Ella lo que te viene a decir es que no todos los hombres son iguales, y eso es verdad que te lo dijeron muchas personas. Estaban molestos porque algunos decían que hablaras por ti».

«Era una forma de hablar», decía Fran intentándose defender de los ataques. «Todo son formas de hablar. Tú dices eso y yo no doy por supuesto que los hombres tienen un vídeo de esa índole y lo tengan que enseñar. Pon subtítulos, tú solo te has metido en un grupo», le recriminaba la actriz.