La artista ha reconocido haber vivido un «año difícil, duro, extraño y fatídico», pero regresar al trabajo en televisión ha supuesto una ilusión.

Tras un tiempo especialmente complicado en el que ha acusado sonados problemas familiares, Isabel Pantoja ha regresado a la televisión. La tonadillera se estrena como juez de un nuevo ‘talent’ donde tiene a Dana Paola y Risto Mejide de compañeros. Precisamente ha sido este último quien ha tenido que salir en su ayuda cuando le han preguntado por Kiko Rivera.

Una reportera quería saber si alguno de los jueces del programa pagaría por tener en su equipo al DJ. Una cuestión que ha pillado desprevenida a la artista y no podía más que quedarse paralizada en un primer momento. Risto Mejide tomaba rápidamente la palabra: «Primero tendría que hacer una actuación, cuando actuase aquí te lo diría. Vamos con cero prejuicios, además. Aquí viene gente que por el ‘look’, por la trayectoria, o por lo que sea, crees que lo va a hacer fatal y te sorprende. Y al revés. Que venga aquí y lo demuestre».

Unas declaraciones que suscribía la tonadillera con un tenso: «Claro que sí». Nuevamente cuestionada por la reportera sobre si pujaría por su hijo, se mostraba nerviosa y necesitaba unos segundos para contestar. Finalmente, optaba por echar balones fuera: «A mí el programa es que va a salir maravilloso».

El año más difícil de la artista

En la rueda de prensa para presentar el programa, Isabel Pantoja reconocía que había vivido un «año difícil, duro, extraño y fatídico». Por tanto, volver al trabajo y ver los focos de la televisión había supuesto una ilusión para ella: «Ha sido iluminarme de nuevo. Estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa, la que me cuida, me mima y me da el calor que necesito».

La tonadillera negaba que hubiese estado recluida durante los últimos meses en su finca de Cantora. «He estado en mi casa, cuidando a mi madre, lo más grande que tengo en mi vida», ha dicho. Se negaba a contestar cuestiones concernientes a su vida personal y más concretamente relacionadas con su hijo: «Si no me vas a preguntar por el programa, no hagas la pregunta».

Además, ha querido agradecer a Mediaset que contase con ella para este nuevo proyecto: «Estoy muy feliz y muy contenta de estar con estos compañeros. Es un programa muy distinto al anterior. Aquí hay dinerito para apostar por los concursantes. En el otro programa lloraba mucho y aquí me gasto todo el dinero”, ha manifestado. Respecto a la relación que mantiene con sus compañeros señalaba lo siguiente: “Me llevo muy bien con todos. Risto me ayuda mucho. Yo no me dedico a esto, me dedico a cantar. Es a lo único que me dedico. Esto es algo excepcional y espero que dure mucho. La música amansa a las fieras”.