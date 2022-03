Tras la finalización de ‘Dos vidas’ en Televisión Española, el ente público todavía no ha encontrado otro proyecto de producción propia que emitir en las tardes. La británica ‘Victoria’ fue la elegida para sustituir a la serie de Bambú Producciones, pero sus escasos episodios han hecho que el ente público tenga que buscar un reemplazo rápido. Según ha hecho público a través de una promo, será la también británica ‘Downton Abbey’ la que empiece a emitirse en pocos días en esta franja.

Esta no será la primera ocasión en la que la serie de ITV se emitirá en abierto en nuestro país. La serie se estrenó en Antena 3 en marzo de 2011, donde se emitieron las tres primeras temporadas. Más tarde se emitió la serie hasta su final a través del canal de TDT Nova. Cabe recordar que la serie se encuentra disponible al completo en las plataformas Prime Video y Netflix. Además, la ficción ha contado con dos películas, la primera estrenada en 2019 y la siguiente pendiente de estreno este mismo 2022.

Así es ‘Downton Abbey’

La nueva serie británica que se verá en La 1 narra las vivencias de los Crawley, una familia de la élite inglesa que convive en la majestuosa mansión. El inicio de la ficción se sitúa en 1912, con el sonado hundimiento del más famoso buque de la historia, el Titanic. En esta tragedia muere el futuro heredero de la mansión del título, convirtiéndose en nuevo heredero un abogado de clase media llamado Matthew Crawley, que tan solo es primo lejano del conde. Una noticia que revolucionará por completo los planes de la familia Crawley.

Esto se debe a que el conde Robert Crawley y la condesa Cora Crawley no tienen hijos varones, sino solo tres hijas que no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no agrada a los miembros de la familia ni a los criados, en especial a la condesa viuda de Grantham, madre de Robert.

La ficción cuenta con Maggie Smith -conocida por su papel de la profesora Minerva McGonagall en la saga cinematográfica ‘Harry Potter’-, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Penelope Wilton, Dan Stevens, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jessica Brown-Findlay, Allen Leech y Samantha Bond en su primera temporada.

