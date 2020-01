Domingo de estrenos en televisión, pero no todos con demasiada fortuna. Tras más de un año de espera, ‘Operación Triunfo’ ha regresado a la parrilla de La 1 con una nueva hornada de triunfitos, llamados a ser la nueva promesa de la música, pero que lo tendrán difícil si no superan la prueba de conquistar a la audiencia. La gala 0 del talent show de la pública consiguió un 13% de share, lo que se traduce en 1.824.000 espectadores siguiendo el estreno del programa. Muy malos datos si se tiene en cuenta que la anterior edición, la de 2018, no funcionó excesivamente bien, pese a estrenarse con un 20,5% de cuota de pantalla.

De hecho, es el peor dato para un estreno de ‘Operación Triunfo’ de toda su historia. La primera edición, la de David Bustamante, Bisbal y las estrellas de los triunfitos, se estrenó con un 22,1%, pasando en su segunda edición con más del 39% el día de su debut. Sin embargo, el programa fue cancelado en 2011 cuando consiguió un pobre 17,3%. Esta vez, ha tocado fondo y se estrena con el 13%, por lo que se augura un mal futuro para el programa musical.

No es lo mismo para Telecinco, que también se sacaba de la chistera un nuevo programa, aprovechando el éxito cosechado con la última edición de ‘GH Vip 7’, ‘El tiempo del Descuento’. La cadena ha decidido meter de nuevo en la casa a los concursantes de su exitoso casting, con la excepción de Alba Carrillo, Mila Ximénez y Noemí Salazar, tres de las 4 finalistas, que han preferido ver el programa desde la comodidad de su sofá.

‘El tiempo del descuento’ parece haber conquistado de nuevo a la audiencia, consiguiendo anotar un buen 18,1%, aunque dista mucho de la media del programa ‘GH Vip 7’. Más de 2.100.000 personas siguieron esta vuelta de tuerca del programa que ha marcado la temporada, siendo la primera opción del público de este domingo.

Por detrás queda Antena 3, que apostó por el cine y ver cómo se la gastaban en su batalla Telecinco y La 1. La cadena de Planeta superó también a la pública con la película ‘Geostorm’, consiguiendo conquistar a 1.991.000 espectadores, lo que se traduce en un 13,1% de share. Fuera del pódium, en cuarta posición, está laSexta, que emitió la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero en ‘El Objetivo’, lo que mantuvo expectante a 1.261.000 televidentes, lo que le ofreció el 7% del pastel de la audiencia.