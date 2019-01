Suso vuelve a la tele y manda un rotundo mensaje a Aurah Ruiz

Suso ya avisó en su Instagram este pasado fin de semana que había vuelto para quedarse. Y así ha sido. El exconcursante de ‘GH VIP’ ha permanecido unas semanas en un discreto segundo plano, pero ha conseguido ya trabajo como colaborador del programa de Telecinco, ‘Ya es mediodía’.

Leer más: Suso Álvarez reaparece con una clara declaración de intenciones: “He vuelto”

De hecho, ha sido este lunes cuando ha sido presentado como el nuevo colaborador, aunque “en pruebas” por el momento. “Estoy muy bien, me he retirado para coger fuerzas. He estado muy mal. Tanta información me dejó la cabeza… Todos estos días he estado con mi madre, mis hermanas y mis amigos”, ha comenzado explicando.

“He escuchado tantas cosas de mí… He estado viendo que han salido algunas chicas que han dicho que han estado conmigo… y no las conozco. No sé quiénes son”, ha aclarado a su llegado al plató de ‘Ya es mediodía’, dejando claro que ha estado tranquilo, en compañía de los suyos.

Suso es el nuevo colaborador de ‘Ya es mediodía’

Como no podía ser de otra manera, los colaboradores del programa se han interesado en saber qué había ocurrido con Aurah. Ha querido hacer público el motivo por el que lo pasó tan mal: “Me dolió muchísimo que se dijera que yo rompía con Aurah porque hay una persona en su familia que está malita. Nosotros llevamos mucho tiempo luchando por algo así, en asociaciones y todo, y no entendí ese comentario”.

Ha querido aclarar el motivo que le lleva a no seguir con su excompañera de reality: “Tengo claro que no puedo tener una relación como esa, porque necesito algo más equilibrado. Desde aquí, le mando un mensaje, de corazón: le pido disculpas y deseo que sea feliz porque se lo merece, pero no quiero hablar con ella”.

Ha desvelado el motivo que le lleva a no estar con Aurah



Suso ha querido mandarle un mensaje a Aurah: “Con Aurah estuve hablando después del último debate y los dos vimos que las cosas estaban muy mal. A ella le llegó información de mí que no le gustaba, yo vi cosas que tampoco… Pero, de verdad, le quiero mandar un mensaje desde aquí porque ya no quiero tener nada que ver con eso: “Te pido disculpas si te has sentido ofendida y espero que te vaya muy bien la vida”.

Se ha reencontrado con el resto de colaboradores, con los que se lleva muy bien

Tras su debut en ‘Ya es mediodía’, Suso ha contado que estaba muy feliz con la vuelta al trabajo. “Después del regreso, me voy a comer, al gimnasio y a hacer otras cosas por Madrid , a disfrutar a Madrid”, declaraba. Parece que Suso ha vuelto para quedarse y está dispuesto a disfrutar todas las oportunidades profesionales que se le presenten… y más si es acompañados de grandes amigos.

Suso se ha reencontrado con grandes amigos

Más contenido .....