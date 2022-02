Susi Caramelo fue todo un descubrimiento desde que fichó como reportera de ‘Las que faltaban’, un formato hecho por mujeres en Movistar Plus+. Su trabajo consistía en acudir a los distintos eventos en los que los famosos concedían entrevistas, pero hubo un sello distintivo que la audiencia captó y que la convirtió en viral en cada uno de sus reportajes.

La reportera en muchos casos no conocía el tema de actualidad de los personajes y les solía preguntar por cosas distintas, dejando entrever sus grandes dotes de humor en cada pregunta. Su costumbrismo y su mala lengua hicieron que la plataforma de Telefónica se fijara en ella y, tras finalizar este formato que la descubrió, le dieran uno propio con el que poder lucirse más si cabe.

Los Goya, el primer evento de Susi Caramelo

Ahora, el próximo martes 15 de febrero, la cómica regresa a Movistar Plus+ con un nuevo formato llamado ‘Rojo Caramelo’. En él, Susi Caramelo acudirá a los grandes eventos culturales de los próximos meses para que pueda dar rienda suelta a tanto tiempo sin convocatorias. La reportera volverá a entrevistar, con su singular estilo, a cualquier personaje que se le cruce en una alfombra roja.



Y parece que la primera cita la tiene clara: Susi Caramelo ya ha cogido transporte hasta Valencia para cubrir la próxima gala de los Premios Goya, que se celebra este sábado 12 de febrero. Será solo tres días después cuando la plataforma colgará este primer episodio del nuevo formato, que contará con la directora Isabel Coixet como madrina.

Así será su nuevo programa

Pero Susi no tiene fronteras, y por ello, no solo cubrirá eventos nacionales durante esta temporada, sino que ya ha cerrado una agenda con multitud de galas fuera de España. Desde el Festival de Cine de Málaga, el Carnaval de Venecia, la Paris Fashion Week hasta los Grammy e incluso los Oscar. Los famosos internacionales no podrán resistirse a los encantos de Caramelo.

‘Rojo Caramelo’ llevará en cada episodio a Susi Caramelo a un gran evento para cubrirlo desde una perspectiva única: Susi trascenderá la alfombra roja y hará un reportaje exhaustivo con un monólogo de inicio y una entrevista en la que un “experto” en el evento en cuestión le aconsejará, le dará pistas e incluso le pondrá deberes.

Te interesará saber...