Susanna Griso ha vuelto a demostrar su sentido del humor una vez más. La presentadora este martes en ‘Espejo Público’ ha sido confundida por otra reina de las mañanas por un invitado, quien producto de los nervios la ha llamado Ana Rosa Quintana. Un patinazo en la memoria que la ha llevado a fingir un desmayo ante la audiencia, eso sí, entre carcajadas y dejando claro que lo había teatralizado. Aunque lo llamativo no es solo esto, sino que ha sido confundida por los familiares de Sandrina Martínez, la artista que se ha convertido en viral por desmayarse en directo al olvidarse de la letra. Una caída que muchos usuarios pusieron en duda en redes sociales.

Susanna Griso ha aportado una nota de humor a esta confusión que, en más de una ocasión, le ha sucedido en pleno directo. Mientras tanto los familiares de Sandrina aclaraban que el desmayo de la cantante sí fue real, ya que sintió una flojera en las piernas que no pudo superar. Producto de los nervios y de lo que se jugaba en la semifinal, se cayó a plomo al olvidarse de la letra que ella aseguró saberse a la perfección. «¿Puedo empezar otra vez? Por favor, que me la sé entera. Repetidla, por favor, me la sé entera», repitió en varias ocasiones, aunque sin éxito.

El equipo de ‘A tu vera’ corrió a socorrerla, sin imaginar que la siguiente en sufrir un ataque de nervios era su madre. Bastaron los gritos de su madre para que Sandrina repitiera sin cesar: «Mamá, que estoy bien». Solo se escuchaban los gritos, ya que el programa decidió no mostrar en pantalla lo que estaba sucediendo en plató. No enseñaron la crisis de ansiedad y dejaron que las voces fueran las que sirvieran para intuir qué pasaba en las gradas, así como en el centró del plató. Este momento fue surrealista y ha sido mostrado en diferentes cadenas debido a que dejó sin palabras hasta la propia presentadora, Alicia Senovilla. Sin apenas poder explicarse, intentó justificar a la concursante: «Señores, estamos un poco sorprendidos. Sandrina se ha sentido… Yo creo que los nervios le han jugado una mala pasada. Bueno, nos marchamos y les esperamos el próximo sábado a las 22:00 horas. Al final, los nervios no son buenos compañeros».

