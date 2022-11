Fue la pasada semana cuando Susanna Griso se vio obligada a abandonar de manera repentina su puesto como presentadora en ‘Espejo Público‘ tras la muerte de su tía, un fallecimiento que se enteró en pleno directo. Este mismo lunes 21 de noviembre, la presentadora ha vuelto a dejar antes de tiempo su programa, abandonando de manera repentina el espacio de Antena. Sin embargo, ha querido aclarar el motivo que le ha llevado a dejar su puesto de trabajo, tranquilizando así a sus seguidores después del susto de hace unos días. Antes de una pausa de publicidad, ha querido revelar los motivos, que nada tenían que ver con lo ocurrido la pasada semana.

«Aprovecho para decir que yo me voy a hacer una entrevista muy importante en este momento. Estoy avisando porque cada vez que me voy de plató, sobre todo si no digo nada, que a veces por motivos personales me tengo que ir y no lo cuento, se genera mucha controversia, mucha llamada y tal», ha dicho Susanna Griso sin querer entrar en más detalles sobre esta entrevista tan importante que ha hecho que incluso deje su puesto de trabajo de manera precipitada. Susanna Griso no ha querido revelar más detalles sobre este próximo trabajo, que verá la luz muy pronto. Sin embargo, sí que ha querido desvelar el motivo de su marcha para que no hubiera especulaciones sobre ningún tema familiar.

Susanna Griso conoció la muerte de su tía en pleno directo

Fue precisamente justo hace una semana, el pasado lunes, cuando la presentadora comenzaba su programa de manera habitual sin imaginarse que recibiría la peor de las noticias. Una hora después de ocupar su silla, entrevistando esta vez al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, con motivo de la multitudinaria manifestación en protección de la sanidad pública en la capital, la presentadora tuvo que salir corriendo, dejando su puesto a su compañera y habitual sustituta, Lorena García.

Un día después, ya retomando sus labores en la pequeña pantalla como presentadora, Susanna Griso explicaba el por qué de su marcha repentina. La periodista revelaba la peor de las noticias: la muerte de un familiar. «Ayer fue un día complicado y muy intenso. Tuve que dejar el programa para despedir en Barcelona a una tía muy querida y volver corriendo para una gala benéfica. Gracias por vuestro cariño«, dijo.

La muerte de un familiar también ensombreció hace unos días a Ana Rosa Quintana. Concretamente fue el pasado 9 de noviembre, cuando tras recibir una llamada se tuvo que marchar de manera repentina dejando en su puesto a su compañera Patricia Pardo. Horas más tarde fue la propia presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ la que dio a conocer el motivo de su inesperada ausencia. En un primero momento se limitó a aducir “asuntos familiares”, para después ahondar más y desvelar que su ausencia era debida a la muerte de su tía Isa, a la que dedicó unas preciosas palabras: “Desgraciadamente la tía Isa nos ha dejado. En realidad fue ayer, porque fue a las doce y media de la noche y bueno, pues muy triste, me marché antes de tiempo porque era el último adiós”.