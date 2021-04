Como si de un cántico satánico se tratase, Cristina Cárdenas se ha levantado del sofá de ‘Viva la vida’ y le ha lanzado una advertencia a Antonio David Flores.

El documental de Rocío Carrasco, en el que después de 25 años rompe su silencio para contar su verdad, está trayendo consigo la reapertura de viejas heridas. Después de que la hija de Rocío Jurado la volviera a poner sobre el mapa al revelar la traición que sufrió por su parte, Cristina Cárdenas ha vuelto al foco mediático para hacer hincapié que tiene en sus manos una grabación en la que se escucharía un supuesto episodio violento por parte de Antonio David Flores a la madre de sus dos hijos mayores, Rocío y David Flores. Este fin de semana, la examiga de la pareja ha reaparecido en ‘Viva la vida’ con la cinta de audio guardada en su cuerpo y no ha dudado en lanzar una advertencia al excolaborador de ‘Sálvame’. Un surrealista momento que ha acabado con una Emma García visiblemente nerviosa y que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales. Vea el vídeo.

Como si de un cántico satánico se tratase, Cristina Cárdenas se ha levantado del sofá donde se encontraba sentada frente a Emma García y se ha dirigido a cámara para mandarle un curioso (y surrealista) mensaje a Antonio David Flores. «Uno, dos, Freddy viene a por ti. Tres, cuatro, cierra la puerta. Cinco, seis, toma el crucifijo«, decía. Tras una pausa de unos segundos y metiéndose la mano por dentro de su vestido, la invitada de ‘Viva la vida’ sacaba de su pecho una pequeña cinta que contenía el audio del supuesto episodio. «Siete, ocho, nunca más dormirás», finalizaba.

Ante el silencio que se había formado en plató, la risa nerviosa de Emma García invadía el plató y aseguraba que se había quedado sin palabras ante la escena que había presenciado. Eso sí, hacía hincapié en que debido a la situación tan grave de la que estaban hablando no se podía permitiera que se tratara de esta forma la información. «He hecho esto porque Antonio David es un cagón, veíamos pelis de miedo y él no tenía valor ni de ir al lavabo”, explicaba la examiga de la expareja.

A los pocos minutos, el vídeo del surrealista momento corría como la pólvora por las redes sociales y los espectadores no dudaron en comentar la situación, hasta el punto en el que determinados usuarios pedían que Cristina Cárdenas fuera concursante de ‘Supervivientes 2021’ para que diera momentos parecidos. «Cristina Cárdenas a punto de marcarse una escena del Joker de Joaquin Phoenix con Emma García», «Solo espero que su existe esa cinta, se la entregue a la persona que la tiene que tener», «Yo intentando no dormirme pensando que va a salir en cualquier momento Cristina Cardenas debajo de la cama», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

La reflexión de Jorge Javier Vázquez sobre el documental de Rocío Carrasco

En su vuelta a ‘Sábado deluxe’, el de Badalona ha compartido una profunda reflexión sobre la emisión del documental de Rocío Carrasco. Tras ver cómo se ponen en duda todas las pruebas que está presentando Rocío Carrasco a la hora de contar su verdad, Jorge Javier Vázquez ha hecho hincapié en que el principal problema que ve es el hecho de que la cadena esté 24 horas hablando y debatiendo sobre el documental. «Hay cosas que no tienen debate, creo que hay muchas ocasiones que no deberíamos hacerlo porque no hay debate«, reflexiona.

De la misma forma, el presentador insiste que el hecho de que todos los programas de la cadena (con sus respectivos colaboradores) estén debatiendo y aportando nueva información es algo que flaco favor hace al testimonio de Rocío Carrasco. «Tanta opinión no lleva a nada«, cuenta. Asimismo, reconociendo que estaba tirando piedras contra su propio tejado, el de Badalona ha insistido en que si se está hablando tanto de la hija de Rocío Jurado puede provocar que la audiencia comience a tener rechazo hacia la madre de Rocío Flores.