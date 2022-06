La ya comentada ‘maldición de Sálvame’ a punto ha estado de cobrarse una nueva víctima y es que desde que Paz Padilla abandonase el programa tras un despido fulminante, parece que los miembros del universo Sálvame no están del todo seguros en plató. Primero fue Belén Esteban la que terminó pasando por quirófano tras una aparatosa caída, para después seguirle los desafortunados pasos Lydia Lozano y Chelo García Cortés, incluso Miguel Frigenti ha estado ingresado en el hospital aquejado de fuertes dolores. En la noche de este martes, Jorge Javier Vázquez sufrió un percance de salud en pleno directo durante la gala de ‘Supervivientes’.

El presentador parece estar notando los estragos del calor de esta extraña primavera en la que los termómetros han llegado a marcar ya los 38 grados. Esto es soportable siempre y cuando no añadamos más calor con los habituales focos de un plató, lo que finalmente ha ter minado por pasar factura a Jorge Javier Vázquez en la noche de este martes, cuando ha tenido que salir del plató de ‘Supervivientes’ ante unos molestos mareos que le impedían continuar con el reality. El conductor de la gala ha comenzado a sentirse mejor y antes de dar un susto mayor a la audiencia, ha preferido ausentarse por un momento para ir entre bambalinas y comer algo de azúcar para evitar caer redondo en directo y preocupar más de la cuenta por algo tan común como una indisposición momentánea.

“Me ha dado un bajón de azúcar y me he tenido que comer un poquito de chocolate”, ha confesado el propio Jorge Javier Vázquez a David Valldeperas, su director, para contextualizar por qué ha tenido que salir de plató y ausentarse durante unos instantes y así evitar especulaciones en redes sociales que, al final, fuese peor de lo que ha sucedido en realidad. Así, el presentador ha confiado en el chocolate para recuperar fuerzas y seguir conduciendo una gala de infarto de ‘Supervivientes’, que parece estar suponiendo un salvavidas para la cadena en lo que a audiencia se refiere y es que está ayudando a recuperar los datos perdidos con buenas cifras, como las cosechadas anoche con una media de 18,5% de cuota de pantalla que le ha ayudado liderar la noche sin problema alguno.

Están siendo tiempos convulsos para Jorge Javier Vázquez y no solo por su frenético ritmo de trabajo que le hace ocupar casi todas las franjas de emisión en la parrilla de Telecinco. También porque los datos de audiencia no están reflejando el esfuerzo y la dedicación que hay detrás, lo que pone en serios apuros sus proyectos televisivos. Pero en lo personal no está mucho mejor, ahora que muchos de sus amigos y compañeros de programa están apartados de la actividad por desagradables accidentes laborales que ya han hecho que se hable por doquier de la ‘maldición de Sálvame’ que todos tratan a broma, pero que al final tienen muy presente porque los sustos no están dando tregua a sus estrellas. Por fortuna, el de Jorge Javier Vázquez ha sido un susto corto y de rápida solución y no hubo que lamentar males mayores.