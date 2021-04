SEMANA ha podido hablar en exclusiva con Alberto Rivas, hermano de la periodista, molesto con la actitud del presentador y tajante ante los rumores que circulan en las redes: «No tiene anorexia».

Las dificultades de Alexia Rivas para ingerir alimentos en ‘Supervivientes 2021’ está provocando un sinfín de comentarios en televisión y en las redes sociales. En boca de todos están los problemas de salud de la que fuera reportera de ‘Socialité’. ¿Tiene algún trastorno alimenticio? Es la pregunta que se hacen muchos.

El pasado jueves, la gallega se convirtió en la protagonista de la última gala del ‘reality’ debido a sus problemas provocados por la alimentación, los rumores en las plataformas digitales son un no parar. La periodista ha pasado casi una semana sin comer y ha hecho partícipe a la audiencia de sus problemas de salud. Se ha visto muy débil, con problemas para ir al baño y bastante mareada. En los últimos días ha mostrado su negativa a comer absolutamente nada, alegando que cada vez que ingiere comida su cuerpo reacciona expulsándolo casi al momento y provocándole pinchazos en el estómago.

Las duras palabras de Jordi González a Alexia Rivas: «Si te estás abandonando, reconócelo»

Jordi González, conductor de ‘Conexion Honduras’, quiso hacerle llegar el siguiente mensaje a raíz de esta complicada situación: “En todo momento estás siendo atendida, si te niegas a comer te estás provocando un problema de salud muy serio. Un problema que no es médico, es tuyo. Hay que decir las cosas por su nombre si te estás abandonando, reconócelo”. Unas palabras muy cuestionadas que no han pasado desapercibidas entre los seguidores del formato de Telecinco. Tampoco para la familia de Alexia Rivas.

SEMANA ha podido hablar en exclusiva con Alberto Rivas, hermano de la protagonista. El también periodista ha expresado a este digital sus sensaciones hacia la situación actual que atraviesa la concursante: «Alexia no es una persona que coma mucho y no le apasiona la comida como a otros, pero nunca ha dejado de comer. Alexia no tiene anorexia y quien diga eso, miente», desliza.

El hermano de Alexia ha querido aprovechar, además, para manifestar su enfado y descontento con el programa a raíz del debate del pasado domingo. No considera éticos muchos de los comentarios vertidos por Jordi González y por parte de algunos colaboradores: «Estoy muy molesto con el programa, con el presentador y con algunos colaboradores como Rafa Mora o Belén Rodríguez. Ellos se atrevieron a decir que ella fingía solo porque en un momento se levanta para llamar al médico. Han faltado a la verdad. Ella está mal y necesitaba activarse, y no me parece ético lo que hicieron y más cuando no había nadie para poder defenderla en plató».

«Mi hermana no quiere abandonar», zanja el hermano de Alexia Rivas

Pese a la delicada situación que atraviesa la ex de Alfonso Merlos en el ‘reality’, su hermano, al que adora por encima de todo, ha querido concluir la conversación con una aclaración para todos aquellos que acusan a Alexia de estar fingiendo o exagerando en la última semana: «Mi hermana no quiere abandonar y mucho menos se está inventando que no quiere comer para irse sin pagar la multa. Ella fue con toda la fuerza del mundo y estoy seguro de que quiere seguir en el reality. Siempre me habló de que quería llegar lo más lejos posible. Si ahora tiene estos problemas no es por gusto, y por eso los colaboradores no pueden inventarse algo así».

¿Rectificará la dirección del programa con la actitud mostrada con la concursante? Otra de las polémicas en torno a este asunto ha sido protagonizada por un trozo de pizza. En una de las pruebas de recompensa, Lara Álvarez animó a la exreportera de ‘Socialité’ a que se comiese un trozo de este manjar en menos de siete minutos. Este gesto también fue cuestionado y criticado en redes sociales, ya que algunos, entre ellos el hermano de Alexia, consideraron inoportuno que después de estar varios días sin comer le ofreciesen un alimento tan poco ligero.

Cabe recordar que otros rostros como Violeta Mangriñán, participante de ‘Supervivientes 2019’, también vivió algo similar en su edición. Sus problemas con la alimentación y otros motivos médicos obligaron a la valenciana a abandonar Honduras de forma misteriosa. Y es por eso que Mangriñán ha querido salir en defensa de Alexia a través de sus redes sociales: «Come y vomita y a mí me pasaba lo mismo, por eso prefería no comer, vomitaba hasta el agua. Espero que le pidan disculpas como Dios manda», escribió hace unos días.