Después de 10 semanas concursando en ‘Supervivientes 2020’, el sueño de José Antonio Avilés en los Cayos Cochinos ha llegado a su fin. Emocionado, se ha despedido de sus compañeros: «Ha acertado, he fallado, he pedido perdón. Ha habido gente con la que no he tenido buena relación. Gracias a todos».

«Gracias a esta casa que me acogió hace un año, a Raúl Prieto, que estoy aquí gracias a la oportunidad que me dio, a Emma (García), al pirata Morgan, que aveces lo he odiado pero lo llevo en el corazón», decía tras conocer la decisión de la audiencia.

«Espero haber estado a la altura», añadía. Jorge Javier Vázquez, desde plató, le soltaba: «Está llorando el cielo de Honduras por tu partida. Me voy muy contento de hasta dónde he llegado. Es lo que mi abuela ahí arriba seguro que se siente muy orgullosa. Hoy es el cumpleaños de mi padre y quiero felicitarlo».

Jorge Javier: «Te querría tener en todos los programas que voy a tener el resto de mi vida»

«¿Como periodista cuál sería el titular de tu concurso?», le preguntaba el presentador. «Creo que remar a favor de obra siempre», respondía el colaborador. Entonces, Jorge Javier le ha dedicado unas sorprendentes palabras. «De ti he pensado una cosa. Eres el tipo de persona que si aparece en mi vida o en la de cualquiera la jodes. Pero yo te querría tener en todos los programas que voy a tener el resto de mi vida».

Avilés le ha manifestado entonces la admiración que siente por él. «Nunca he trabajado contigo, pero siempre te he tenido como un referente. A ti y a Emma. Raúl Prieto sabe que siempre me he querido dar lo mejor de mí cada día». El presentador le ha agradecido su concurso. «Has dado unos momentos maravillosos. Unos creíbles, otros increíbles, pero me gustaría estar dentro de esa cabecita para ver cómo fluyen esos pensamientos».

A su regreso a España, el colaborador tendrá que enfrentarse a todos los comentarios que se han hecho sobre él. Y tendrá que dar respuesta a una ciestión que ha suscitado un gran debate en los platós de Telecinco. ¿Es realmente periodista?