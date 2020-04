Después de nueve semanas de relación en Honduras, Hugo Sierra ha roto con Ivana Icardi. El ex de Adara Molinero ha decidido poner punto y final con su «rubia». No está en su mejor momento y no tiene claro querer seguir con la concursante argentina.

Ivana, destrozada tras su ruptura con Hugo

La decisión del uruguayo ha destrozado a la hermana de Mauro Icardi, jugador del París Saint-Germain. Destrozada y rota en llanto, la joven se ha desahogado con sus compañeros. «Un día me dice una cosa y al día siguiente otra. ¿Si sabías que era algo que sabías que no podías llevar para qué lo empiezas?», se lamentaba.

«Cuando digo ‘te quiero’ es de verdad», dice la argentina

«Puedo tener mil defectos, pero cuando digo ‘te quiero’ es de verdad. Lo juro por Dios», explicaba la concursante a sus compañeros.

Lo cierto es que esta crisis de pareja llevaba días cuajándose. «No estoy en un momento bueno, he llegado aquí gracias a mi gran legión y en manos de ellos dejo mi historia aquí», decía Hugo el pasado fin de semana. «Me siento muy muy solo aquí, y mi familia me va a querer aquí y fuera».

Minutos antes de confesar su bajón emocional en la palapa, Hugo Sierra e Ivana Icardi se habían enfrentado en un juego de recompensa por parejas. En la prueba, la joven había ganado a su chico el pepito de ternera con pimientos que se disputaba. Ella, al ganarle, le pedía «perdón». Pero la victoria de Ivana le caía como un jarro de agua fría.

Es innegable que, al margen de su relación sentimental, Hugo Sierra e Ivana Icardi son y seguirán siendo rivales hasta que el concurso llegue a su fin. A medida que han avanzado los días, sus diferencias se han hecho mayores. No cabe duda de que el hambre y el cansancio acaban mermando la paciencia y el estado anímico de cualquiera, pero Hugo, de momento, se siente más cómodo dando un paso atrás con quien hasta ahora ha sido su compañera.

Hugo se siente decepcionado

«Como dijo el Pirata Morgan en este concurso estamos solos, hay que apretar los dientes todo el concurso y que aquí estamos solos y cada uno tiene que cuidarse sus espaldas», decía el que fuera ganador de ‘Gran Hermano Revolution’.

En sus horas más bajas desde que comenzó el ‘reality’, el uruguayo ha confesado abiertamente su decepción. «La única manera de llevar una relación es siendo cómplices y no dejando a tu pareja al pie de los caballos«, ha afirmado.

La tensión entre la pareja ya se había puesto en una situación muy tensa cuando Ivana rechazó de manera rotunda renunciar a los cordones de sus zapatillas deportivas para hacerle un regalo de aniversario a Hugo. “Unos cojones me quedo yo sin cordones. Le quiero mucho, pero no tanto como para eso”, dijo Ivana.

Los reproches de Elena a Hugo

Hace unos días, Elena, ex suegra de Hugo, hablaba de su dificultad para ir a ver a su nieto por un tema económico. Al abordar este tema aprovechó para criticar con dureza a Hugo por no haberle traído a su nieto a Madrid, donde ella reside, mientras Adara concursaba en la casa de Guadalix de la Sierra durante las emisiones de ‘GH VIP 7’ y de ‘El tiempo del descuento’.

Bruno Sierra defiende a su hermano

En la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, Bruno Sierra ha defendido a su hermano. «Lo que no va a hacer nunca mi hermano es traicionarla. Si tiene algo que decir, lo dice. No te va a traicionar por la espalda. Una cosa es estar sentado aquí en mi casa, pero allí todo se magnifica».

Adara defiende a Ivana

«Es un juego. Allí se pasa mucha hambre», decía Adara al valorar el gesto de Ivana por no compartir con Hugo el pepito de ternera que ganó en una de las pruebas. «No veo en ese gesto mucho amor por parte de Ivana», señalaba Carlos Sobera. Lo que no entiende la ganadora de ‘GH VIP 7’ es la actitud de Ivana con su madre. «Ivana ha soltado toda su ira en contra de mi madre. Hay que recordar que hablaba de ella con desprecio».

La discusión final

En la conversación que marcaba el punto y final en el idilio de la pareja, Hugo le echaba en cara a Ivana no apoyarlo lo suficiente. «Te dije que si veía cosas que no iban bien no me iba a esforzar, están sucediendo cosas que no nos hacen bien. No sabía que habría tanto que nos hiciese debatir tanto». Ella le pedía que se explicase mejor. «Tienes que ser claro Hugo». Éste proseguía: «Para mí no es fácil, sé que es una putada para tí y para mí».

«Si vas a tomar una decisión tiene que ser claro», insistía Ivana. Finalmente, Hugo Sierra reconocía con total sinceridad sus sentimientos. «Siendo egoísta por primera vez te digo que no voy a ir contra la lógica o con lo que tiene que darse naturalmente, me siento solo. Te siento lejos«. Ella le respondía entre lágrimas: «Yo estaba dispuesta a aguantar todo lo posible. Si vos no podés, yo lo respeto y nada».