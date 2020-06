Tres días después de su discusión más tensa Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez se reencontraron frente a las cámaras. ¿El escenario de su cara a cara? ‘Sálvame‘. Presentador y colaboradora se confesaron sobre cómo se habían sentido en los últimos días e incluso se habló del futuro de ambos en el espacio vespertino. En especial, del de la princesa del pueblo. La de San Blas relató que había recibido ofertas de trabajo y, aunque todavía no ha aceptado ninguna propuesta, dejó caer que «debía pensar en ella», lo que dejaba en el aire si próximamente seguirá formando parte del universo ‘Sálvame’ o todo lo contrario. Fueron muchos los que permanecieron pendientes de este asunto, pues en los últimos días no se hablaba de otra cosa. Tanto que Telecinco logró cosechar récord anual. Fue el mejor martes del año y el programa se convirtió en el programa de entretenimiento más visto del día.

Concretamente, Telecinco alcanzó en esta franja horaria en la que se trató la sonada bronca de Belén y Jorge Javier el pasado fin de semana en ‘Sábado Deluxe‘ un 15, 6 %, siendo este su mejor registro en este día de la semana en 2020. Pero esta no fue su única marca, ya que la cadena consiguió este martes 23 igualar la segunda mejor tarde de la temporada con un 22,1 %, lo que dejó claro que muchos espectadores esperaban el reencuentro de Jorge y Belén en plató. A pesar de que no enterraron el hacha de guerra de manera definitiva y que la colaboradora afirmó sentirse todavía dolida, el público no quería perderse ni un detalle de la tarde vivida a comienzos de esta semana.

Así lo demuestra que las tres versiones del programa, ‘Limón’, ‘Naranja’ y ‘Tomate‘ encabezaran el ranking, logrando superar en varios puntos a su cadena rival, Antena 3, que registró un 10,4%. Hecho que se hizo más que palpable también en las redes sociales, ya que muchos tuiteros comentaron y dieron su opinión al respecto sobre cómo se estaba desarrollando la posible reconciliación de Belén y Jorge Javier. Llamó la atención que en Twitter fueran muchos una vez más los que se posicionaran a favor de ella y los que no entendieron del todo las carcajadas o chanzas que el presentador dijo a lo largo del programa. No obstante, Jorge quiso dejar claro que él trataba de restar hierro al asunto con este comportamiento.

Bromas que también le gastó a Belén cuando estaban alejados de los focos. El propio Jorge Javier desveló este martes el contenido del mensaje que le envió a Belén horas después de discutir con ella el pasado fin de semana. «¿Me vas a llevar a cenar con Pablo Alborán?», decía ese mensaje. «Pablo estará flipando», respondió Belén en ‘Sálvame’ al escuchar el testimonio de Jorge Javier. Unas palabras que a la de San Blas le sentaron muy mal: «No lo abrí hasta dos horas y pico pasadas. Vi el primer párrafo y pensé: mal vamos. Lo que vi en mi teléfono fue… vamos. Pensé: ¡Qué poca vergüenza! Dijiste: ‘lo peor de esto es que no voy a cenar con Pablo’. Para mí fueron las fallas de Valencia de Paracuellos. Me quedé flipando no: lo siguiente», añadió Belén.

Un polémico reencuentro