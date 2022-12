Como perfecto colofón a 2022, Soraya Arnelas se ha estrenado como presentadora del ‘Mediafest Night Fever’. Ya la habíamos visto anteriormente como jurado de algunas galas, pero en esta última emisión del año la cantante ha asumido el reto. Lo ha hecho con mucha ilusión y arropada por su compañera Adela González. No solo eso, también deslumbraba con su voz nada más arrancar el programa cantando en directo la canción ‘Never enough’ de la película ‘El gran showman’, la misma que cantó en la final de ‘Tu cara me suena’. Una noche en la que el particular festival de Telecinco ha alterado su formato y ha incluido una entrevista a Bibiana Fernández quien ha ejercido de jurado durante la octava gala.

Entre nervios y mucho aplomo, Soraya Arnelas ha debutado en el Mediafest en una noche no exenta de polémica. «Estoy encantada de que te lances a presentar esta locura conmigo», señalaba Adela González. Finalmente Cristina Porta, la nueva concursante del festival se ha declarado vencedora gracias a su interpretación de la canción ‘Te sale’ junto a la cantante dominicana Lennis Rodríguez. Uno de los momentos más sonados del ‘Mediafest Night Fever’ ha tenido lugar cuando la artista invitada se ha quedado en ropa interior debido a un error de vestuario. Sin embargo, haciendo gala de una gran profesionalidad, ha optado por continuar con el show. Por su parte, la flamante ganadora ha donado su premio a la Asociación Española contra el Cáncer.

Soraya acepta el reto

“Está supercontenta por la oportunidad y lo va a hacer de fábula, nos lo vamos a pasar super bien”, afirmaba Adela González cuando comunicó que contaba con una nueva compañera para presentar el ‘Mediafest Night Fever’. No es la primera ocasión en la que vemos a la extremeña desenvolverse como presentadora delante de las cámaras, también lo hizo hace diez años en el talent show ‘Cabaret Olé’, también de Telecinco, junto al humorista José Corbacho.

La última gala del ‘Mediafest Night Fever’ nos deja a Ivan González como eliminado. El joven se ha medido ante Irma Soriano, pero finalmente era él quien abandonaba el concurso por cuatro votos de diferencia. Y es que su actuación junto al músico Adexe interpretando el tema ‘Solo amigos’ no ha convencido ni al jurado, ni al público.