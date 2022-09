Este sábado, el colaborador de Mediaset, Euprepio Padula, y su pareja, el periodista asturiano Míchel Arroyo, se han dado el «sí, quiero» y han reunido a muchos rostros conocidos en el Museo del Traje de Madrid para su boda. Entre ellos, Sonsoles Ónega. La periodista se ha pronunciado sobre su nuevo programa, que se emitirá en la misma franja que ‘Sálvame‘, tal y como reveló en exclusiva SEMANA. Además, la que fuera presentadora de ‘Ya es mediodía‘ ha desvelado si ha hablado con Ana Rosa Quintana tras su marcha a Antena 3.

Vídeo: Europa Press

Sonsoles Ónega ha revelado que aún queda un «poquito» para que se estrene su programa en Antena 3. Se trata de un espacio llamado ‘Y ahora Sonsoles’ que se emitirá por la tarde, en la misma franja que ‘Sálvame’. Sobre esto, la periodista ha asegurado que su máxima intención es «convivir» más allá de competir. Está nerviosa y contando los días para estrenarse en su nuevo trabajo. Asimismo, ha confesado que se ha intercambiado algunos mensajes con Ana Rosa Quintana, aunque tienen pendiente quedar a tomar un café. Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras de la presentadora.

Así se gestó el fichaje de Sonsoles Ónega por Antena 3

A las pocas horas de haber estado frente a ‘Ya es mediodía’, Antena 3 lanzaba un comunicado confirmando el fichaje de Sonsoles Ónega para un nuevo programa. Una noticia bomba que dejaba a todos boquiabiertos, incluidos los propios compañeros de la periodista. Aunque aún no ha empezado a trabajar, sí está haciendo apariciones estelares en todos los espacios estrella de la cadena con la que antes competía. Así, al inicio del curso televisivo, la hija de Fernando Ónega reaparecía en ‘El hormiguero’ y contaba con todo lujo de detalles cómo se había gestado su fichaje.

El día del último programa de ‘Ya son las ocho’, Sonsoles Ónega, que estaba en el camerino con una faja, recibió una llamada de Antena 3 en el que le decían que se querían reunir con ella para hacerle una propuesta. El encuentro con los directivos de la cadena tuvo lugar en un hotel y fue allí en donde le dijeron: «Tenemos un plan para ti». «Me enamoro profundamente de que alguien tenga una propuesta para mí. Pido 48 horas para reflexionar. Y tomo la decisión. Es una empresa que no me es del todo ajena. Llevo 14 años publicando con Planeta. Y con mucho dolor de corazón comuniqué a mis jefes que me iba», aseguró. Según ha podido conocer SEMANA, el programa de Sonsoles, del que ya sabemos su nombre, supondrá el regreso del corazón a la cadena principal de Atresmedia después de 11 años rehuyendo del género tras el fin de ‘¿Dónde estás corazón?’.