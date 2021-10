El novio de Chabelita Pantoja no ha podido evitar derrumbarse del conflicto familiar: «Si mi hermano me hiciera eso, me enfadaría y no le hablaría».

Días después de que Chabelita Pantoja mostrara su enfado tras escuchar cómo su hermano Kiko Rivera volvía a cargar contra ella y dara un puñetazo en la mesa, Asraf Beno ha reaparecido en ‘Viva la vida’ para opinar sobre el conflicto que existe entre el clan Pantoja. A pesar de no querer entrar en detalles para no herir a ninguna de las dos partes, el colaborador se venía abajo y, a lágrima viva, explicaba la difícil postura familiar en la que encontraba.

Asraf Beno quiere mantenerse neutral en el conflicto familiar. A pesar de que entiende la postura en la que se encuentra su pareja, Chabelita Pantoja, el colaborador de ‘Viva la vida’ insiste en que él también guarda buena relación con su cuñado, Kiko Rivera. El que fuera participante de ‘La casa fuerte’ ha llegado a su límite y ha comenzado a venirse abajo al recordar que no tiene ningún tipo de relación con Isabel Pantoja. «No me hablo con ella, me pasé en su momento, razones tiene para estar enfadada, pienso que algún día se puede perdonar. Me he arrepentido y le he pedido perdón», comenzaba a recordar.

Sin embargo, al tiempo que el resto de colaboradores querían saber su versión sobre el conflicto existente entre los hermanos y lo que sucedió en Cantora tras el fallecimiento de doña Ana, Asraf Beno comenzaba a titubear y no podía evitar romperse. El novio de Chabelita Pantoja aseguraba que era muy difícil para él mostrar públicamente su apoyo a la joven y hacía hincapié en que no quería salir escaldado de la situación.

«A mi hermano no le haría eso. Tienen una relación así. No se hablan, ahora sí. Es una relación rara, no puedo entender. Es problema de Isa todo esto, es su problema el cómo solucionarlo. Si mi hermano me hiciera eso, me enfadaría y no le hablaría. Isa lo que espera es que su hermano le llame y le diga que lo siente o le dé una explicación«, explicaba. Sin embargo, con los ojos vidriosos, Asraf Beno salía del plató y volvía tras un fuerte sofocón debido a la difícil situación en la que se encuentra de intentar ser Suiza en todo el conflicto para proteger a su pareja.

De la misma forma, Asraf Beno también ha confirmado que la relación entre Chabelita e Isabel Pantoja pasa por su mejor momento. El fallecimiento de doña Ana ha supuesto un punto de inflexión en la relación entre madre e hija: «Sé que habló con su madre, estuvieron hablando bastante tiempo y creo que se perdonaron mutuamente».

El enfado de Chabelita con su hermano

El pasado miércoles, Chabelita Pantoja mostraba su enfado con su hermano y reconocía que no entendía el motivo de que ahora cargara contra ella y su prima puesto que no le habían hecho nada. «Yo de él no he dicho nada, ni de Irene ni de nadie. Su familia es mi familia…Yo no soy periodista, no hace falta que nadie me lo diga, ya lo sé (…) Yo estoy aquí porque hablo de mi familia, pero no me gusta que me lo echen en cara. Yo no soy menos y tú no eres más que nadie. No eres más que yo, también es mi familia. Estoy harta de que me digan pullas», se sinceraba en ‘El programa de Ana Rosa’.

Consciente de los giros que ha dado su hermano, Chabelita no quiere cargar contra él: «No quiero cargar contra él porque hoy dice una cosa y mañana cambia de opinión. Está bien que él se defienda diciendo que él dice lo que siente en el momento. Es verdad (…) No hay nadie que le diga ten cuidado…Él sigue siendo mi hermano. No voy a encender la mecha». Eso sí, ha mantenido que está harta y que se calla muchas cosas que sí podría contar, a pesar de que a día de hoy se niega.