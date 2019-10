4 Lo que más ha dañado a Sofía Suescun

Kiko Jiménez ha entrado en directo para hablar con Sofía Suescun y ha asegurado que necesita tiempo para pensar sobre todo lo que está pasando. Sofía, rota, no ha aguantado más y ha espetado: «Yo no sé lo que va a pasar. Yo ayer solo quería que fueras sincero. Hubieras ganado mucho más si me lo hubieras reconocido», le ha comenzado diciendo.