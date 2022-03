Hace meses que Iñaki Urdangarin es noticia. Desde que se desvelase su romance con Ainhoa Armentia y el cese de la relación con la Infanta Cristina, el exjugador de balonmano ha estado en el foco de los medios. Por ello, cualquier persona de su entorno suscita interés y se convierte en noticia.

El último es su sobrino Diego Urdangarin, hijo de su hermano Mikel, que es bailarín profesional. Aunque mucho más desconocido que su tío, Diego se ha prodigado por los medios audiovisuales últimamente, ya que ha participado en una serie de relativo éxito: ‘Érase una vez… pero ya no’, de Netflix.

Se trata de la ficción creada por el guionista mexicano Manolo Caro, y que han protagonizado los cantantes Sebastián Yatra y Nia Correia. El sobrino de Iñaki ha sido uno de los bailarines que acompañaban al reparto en cada uno de los números musicales que se han realizado a lo largo de los episodios. En sus redes sociales no solo ha compartido extractos de la ficción en los que se le puede ver, sino también algunas fotografías con diferentes vestuarios de las canciones de la ficción.

Los Urdangarín, una familia exitosa

Pero parece que el éxito de Diego Urdangarin no es el único que ha existido en la familia en los últimos tiempos. Pablo Urdangarin, hijo de Iñaki y la infanta Cristina, no solo se ha convertido en un ídolo de masas por sus conocidos vídeos en la red social Tik Tok ni por sus educadas respuestas a la prensa a raíz de los escándalos familiares. El joven fichó en 2021 por el F.C. Barcelona de Balonmano, donde viste el 77, mismo número que solía llevar su padre durante su carrera deportiva. Desde hace unos meses no solo ha fichado por el primer equipo, sino que ha pasado por la Liga de Campeones de este deporte.

