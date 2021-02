«Necesidades no va a pasar la niña. Mi marido está muy pendiente de su nieta», ha afirmado la diseñadora.

Mucho se ha hablado de la relación que mantiene Ana María Aldón con Michu. La madre de la hija de José Fernando Ortega ha acudido a un plató de televisión para agradecer públicamente que la diseñadora siempre ha estado ahí cuando así lo ha necesitado. «La situación que he estado viviendo no es fácil. Siempre tengo tu apoyo», ha afirmado sentida.

Un reencuentro que se ha producido bajo los focos del programa ‘Viva la vida’. La joven solo ha tenido palabras de elogio hacia la mujer de José Ortega Cano: «Tenía la necesidad de que todo el mundo sepa que eres muy buena persona, muy humilde, trabajadora… Estoy muy agradecida».

Asimismo ha indicado que siempre tiene la seguridad de que cualquier problema que tenga con su hija Rocío, de 4 años, lo puede tratar con ella. Por su parte, la colaboradora ha agradecido este gesto, pero le ha recordado que no era necesario porque todo lo que había hecho le salía desde dentro. «Se hace de corazón».

El mensaje de Ana María Aldón

«No eres tú sola, hay una niña que es una bendición. Es nuestra niña también», ha afirmado. Añadía que sabía bien que su marido siempre estaba al tanto y se preocupaba mucho por la pequeña. «Necesidades no va a pasar la niña. Mi marido está muy pendiente de su nieta». Además, Ana María Aldón ha señalado que ella también la considera su nieta: «Yo la quiero igual».

Un reencuentro en el que Michu ha afirmado que está en un buen momento personal. También ha mostrado públicamente que la relación con su familia política es cordial. Ha asegurado, además, que se manipularon unas sonadas declaraciones suyas en las que atacaba tanto a Ana María Aldón como a Gloria Camila Ortega.

Se trata de una entrevista que salió a la luz pública a finales del año pasado y que no gustó en absoluto a la hija del diestro. Esta no dudó en tachar a su cuñada de «mentirosa» y negó por completo que no estuvieran pendiente de su sobrina. Recordó entonces una ocasión en la que la pequeña llegó a Madrid sin maleta y tuvieron que comprarle ropa mientras Michu se iba de fiesta.

Poco después Michu se defendió con contundencia a través de sus redes: «El finde que se refiere fue en 2019, justo después de operarme del corazón. Mi idea era despejarme y tomar algo con una prima, pero por el cambio de su horario laboral, lamentablemente me tuve que quedar en su casa. O sea, que para un día que tenía para salir sin responsabilidad ni pude». Poco después, borró este contenido de sus redes e intentó calmar las aguas: «Entiendo que Gloria esté dolida y me haya atacado así, pero, bueno, paz».