El desenlace nos deja tres rupturas, tres nuevas parejas que apuestan por seguir conociéndose lejos de los focos de la televisión y un único romance que continúa intacto.

La segunda edición de ‘La isla de las tentaciones‘ ha llegado a su fin. Las parejas que se atrevieron con esta prueba de fuego debían reencontrarse en la hoguera final y tomar una decisión después de comprobar que más de uno había caído en la tentación. El desenlace nos deja tres rupturas, tres nuevas parejas que apuestan por seguir conociéndose lejos de los focos de la televisión y un único romance que continúa intacto habiendo superado su mayor desafío. Te contamos todos los detalles.

Melody rompe con Cristian y se va con Beltrán

«Estoy hecho polvo. Estoy reventadísimo, no tengo fuerzas de nada ahora mismo», aseguraba Cristian al escuchar la decisión de la que había sido su chica hasta entonces, Melodie. Ella optaba por abandonar la experiencia sola argumentando que no estaba enamorada. Un inesperado desenlace para él que tenía previsto pedirle matrimonio.

«Estoy en un punto de mi vida que necesito estar sola, pero no le cerraría esta puerta a Beltrán», se sinceraba. «Aunque ahora esté mal, fuera no te quiero perder y te digo que me gustaría que nos conociéramos». Él aseguraba que estaría ahí esperándola, finalmente, ella optaba por irse con él mientras se fundían en un romántico beso: «No quiero volver atrás ni para coger impulso».

Alessandro y Patricia apuestan por su amor

La pareja ha conseguido superar con éxito el reality y decidían abandonarlo en común, a pesar de que ella vivió un tenso momento cuando llegó a pensar en pedir una hoguera de confrontación en su primer programa. Retomaban sus vidas con una promesa. Desean dar un paso adelante en su relación yéndose a vivir juntos, una propuesta que le hacía Alessandro a sabiendas que era algo que ella deseaba desde hacía tiempo: «Ya es hora de que nos vayamos a vivir juntos». «Sin duda es el hombre de mi vida», admitía ella.

Mayka y Óscar: El comienzo de una historia

Tras tres años de noviazgo, Pablo y Mayka terminaba con su relación en la hoguera final. El murciano aprovechaba para lanzar a Rosito a la hoguera, el peluche que le había dejado ella para que la tuviese siempre presente. En su reencuentro se prodigaron en numerosos reproches. «Te deseo todas la suerte del mundo porque con ese tío la vas a necesitar», le decía él muy enfadado.

Pablo se iba solo de la isla: «Aquí poco tengo que hacer. Me voy con la cabeza bien alta y muy orgulloso. Me voy feliz porque he desenmascarado a la persona con la que he compartido tres años de mi vida. Es una persona falsa, aquí se ha visto». Mayka optaba por comenzar una nueva vida con Óscar: «Necesito conocerle fuera. Si me equivoco me equivoco yo». Él tomaba la misma decisión: «Me quiero ir con Mayka. Te quiero. Esto es el comienzo de una historia que no quiero que termine».

El fin de una pareja: Lester y Marta

Llevaban nada menos que once años juntos y ‘La isla de las tentaciones’ ha conseguido terminar con su romance. La hoguera final se convirtió en un tenso reencuentro repleto de dolorosos reproches: «A raíz de lo que ella hizo, yo me sentí libre. Me gustó cada vez más y al final llegamos a lo que llegamos. Pero si no hubieras hecho eso, me hubiera reprimido y a lo mejor me habría ido de aquí sin ti», se justificaba él.

Ella, finalmente, le confesó la razón por la que le fue infiel ante las cámaras: «La raya necesaria para no volver contigo, Lester». Admitía que la culpa había sido suya ya que tenía que haberle dejado antes y aludía a su falta de valentía. «Me tengo que conocer más, tengo que ser libre. Me tengo que curar el alma», afirmaba Marta y decidía irse sola. Mientras que él optaba por abandonar la isla con Patricia: «Quiero demostrarle a todo el mundo que lo que he sentido es real». Ella también decidía apostar por su relación: «Creo que el objetivo de ‘La isla de las tentaciones’ es encontrar el amor y yo lo he encontrado con él así que me quiero ir contigo, conocernos fuera».

La inesperada decisión de Tom Brusse

La noche comenzaba con una inesperada decisión por parte de Tom Brusse, uno de los principales protagonistas de esta última edición. Tras la hoguera de confrontación con Melyssa, el empresario decidía irse solo de la isla. «Necesito pensar y ver lo que quiero realmente, lo que mi corazón me dice», afirmaba. Una inesperada reacción que dejó en shock a Sandra quien no estaba entendiendo nada y se preguntaba si había sido sincero con ellad. «No quiero seguir aquí. Es algo que tengo muy claro desde que sabía que él podía irse».