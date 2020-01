Jorge Javier Vázquez ha dado un titular que ha dejado boquiabierta a la audiencia de ‘Sálvame’. El presentador entrevistaba a su compañera Sandra Barneda, que presenta ‘El debate de las tentaciones’ y, al finalizar su encuentro, ha detallado que Sharon Stone le tiró los tejos a la catalana.

«Las mujeres vamos por detrás de todo»

Ambos presentadores coincidían en el plató de Telecinco para ir abriendo boca sobre el nuevo programa de Sandra Barneda. Será la encargada de moderar un debate sobre los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ la noche de los viernes.

«Planeta Calleja me impactó muchísimo cuando hablaste de tu homosexualidad», le confesaba el de Badalona. «Dijiste cosas en la que estoy totalmente de acuerdo contigo». La catalana respondía: «Soy muy vulnerable. Todos tenemos una coraza. Tú eres de los que echan sentido del humor. Yo me pongo seria».

Y ha recordado lo duro que fue reconocer su homosexualidad ante su familia durante sus años de juventud. «No lo llevé bien, me costó muchísimo. Tenía veintipico de años. Pensé: O me reafirmo o me anulo. Mi familia me tendrá que aceptar cómo soy. A los 20 no estás formado todavía. Tus referentes son tus padres. Si tú no lo tienes aceptado del todo, los demás tampoco», añadía.

«Confesiones como la tuya son absolutamente necesarias», explicaba Jorge Javier. La periodista se sinceró. «La mujer vamos muy por detrás. Hay un concepto de la mujer pero nos ha costado. Hay que empezar a naturalizarlo todo. Sobre todo la parte más vulnerable de nosotros. Sentirte una mujer que atraes a los hombres siendo lesbiana es jodidísimo. Estáis haciendo un estigma de la mujer lesbiana que no tiene nada que ver. Los tiempos están cambiando para todos. Es lo que dije: no va de señalar».