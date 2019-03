Este fin de semana, Shaila Dúrcal reapareció en el programa de ‘Viva la vida‘ y sorprendió por su nuevo aspecto físico. La hija de Junior y Rocío Jurado había cogido unos kilos a causa de haber dejado de fumar tras el accidente que sufrió y por el que perdió parte de un dedo de su mano derecha.

Shaila Dúrcal ha ganado unos kilos tras su accidente

A pesar de que ella no ha desvelado que este sea el motivo ni se ha detenido a hablr sobre este nuevo aspecto físico, sí que confesó que había dejado de fumar. Un mal hábito que explicaría la nueva imagen de la artista, que siempre ha sorprendido por su extrema delgadez, que incluso en más de una ocasión ha sido criticada por ella.

Así era su aspecto físico hace un par de años

Aunque es cierto que Shaila Dúrcal siempre ha estado delgada debido a su estilo de vida: dieta sana y equilibrada y la práctica de ejercicio físico casi a diario. Le gusta cuidarse por dentro y por fuera… y ahora, al eliminar el tabaco de su vida, ha ganado en salud. Y además está muy guapa.

Recogió en Madrid un Premio

A pesar de que llevaba más de un año sin pisar España, el país la ha recibido con los brazos abiertos. Tanto es tal que recogió el premio Máximo Orgullo Hispano que la Asociación Internacional de la Prensa de Las Vegas le concedía en Madrid. Un premio que recogió junto a su tía, la actriz Fedra Lorente, mujer de Miguel Morales, hermano de Junior.

Estuvo acompañada por su tía Fedra Lorente

Su regreso a España generaba gran expectación debido al trágico accidente que sufrió el pasado verano y que se supuso que perdiera parte de su dedo índice de la mano derecha. Todos esperaban que en el programa contara con todo lujo de detalles qué fue lo que ocurrió ese día.

En ‘Viva la vida’ no quiso hablar sobre su accidente

Pero Shaila Dúrcal prefiere no hablar de aquel accidente: “Fue una estupidez mía y bastante tengo yo con tener que vivir con ello”, ha dicho de forma tajante. Y añadió: “Además, dejé de fumar así que no hay mal que por bien no venga”, confesó, dejando así constancia de su gran cambio físico.

