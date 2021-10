La joven granadina ha reconocido que vende bragas por internet a 400 euros la prenda.

Tras convertirse en la última expulsada de ‘Secret Story’, Fiama Rodríguez ha revelado su gran secreto. La joven, que se dio a conocer gracias a su paso por ‘Mujeres Hombres y Viceversa’, ha reconocido ser «fetichista». Añadía que acostumbra a robar la ropa interior de sus amantes. Una práctica que comenzó durante un verano movido cuando tenía dieciocho años. Una revelación que ha sacado a la luz el sorprendente negocio de Patricia Steisy: vende bragas usadas a través de internet por la cantidad de 400 euros.

Steisy, que ha indicado haber comenzado con este negocio de forma reciente, ha explicado que tan solo ha vendido una prenda íntima. Una revelación que ha dejado a todos los colaboradores con la boca abierta, también al presentador, Jordi González. La granadina ha realizado estas declaraciones durante ‘La noche de los secretos’ a raíz de que Fiama dejase al descubierto el suyo.

Fiama ha explicado que tuvo una época «muy movidita» de su vida cuando tenía 18 años. «Me apetecía coleccionar los calzoncillos de las personas con las que estaba. Los tengo guardados». Explicaba que aún conserva esta particular colección y que en total tendrá unos diez o doce. Fiama ha contado, además, que los tiene en casa de su madre. Asimismo añadía que no solía pedirles esta prenda a sus amantes sino que se la quitaba a escondidas. “Yo me hacía la loca y me ponía a buscarlos, pero los escondía”. Eso sí, ha subrayado que todos los calzoncillos han pasado por la lavadora. «Están lavados, dobladitos y guardados”.

El negocio de Steisy

La confesión del secreto de Fiama ha hecho que Steisy desvelara un negocio totalmente desconocido para muchos. «Yo vendo bragas por internet. Nos juntamos las dos y montamos un mercadillo». Está metida en una página especializada donde se pueden adquirir bragas usadas. Ella las tiene a la venta por 400 euros la prenda. Por el momento la cosa va lenta, solo ha vendido una, pero ha reconocido que ha empezado hace tan solo dos semanas. Ante la sorpresa de muchos colaboradores que le han preguntado sobre cómo pensó en adentrarse en esta actividad, Steisy no ha dudado en responder que busca siempre dónde se encuentra el negocio online. «Voy en busca del dinero».

No es la primera vez que se pronuncia al respecto. Recientemente la granadina revelaba a sus seguidores su intención de adentrarse en este nueva aventura comercial en su canal de Mtmad. Explicaba entonces que vendía bragas a través de una página especializada. Para ello debe publicar una foto y un vídeo suyo en el que se vea la prenda en venta. Subrayaba que tenía intención de venderlas por unos 50 euros. Una cantidad que parece haber aumentado por lo que ahora ha dicho. «Yo las voy a vender a 50, que además son de Victoria’s Secret, y mi chichi huele gloria bendita».