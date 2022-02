Lo que sucede en los realities parece ser de otro mundo y ha dejado a Toñi Moreno en shock, pero es el riesgo de juntar en un espacio reducido a personas muy dispares y aislarles del mundo hasta el punto en el que su comportamiento llega a ser muy extraño. Tanto, que la presentadora se ha visto obligada este domingo a regañar en directo a Rafa y Carmen por un suceso que no llega a comprender. La pareja de concursantes de ‘Secret Story’ se aburría tanto durante la convivencia que no han encontrado otra forma de matar el tiempo que destrozando el mobiliario común de la casa más famosa y más vigilada de España. El culpable ha sido Rafa, quien con un cubierto ha querido escribir su nombre y el de su mejor amiga en el concurso sobre la mesa en la que todos los concursantes comen, sin tener reparo alguno por ser una casa prestada y que ha sido reciclada de otras ediciones para abaratar costes y que obliga a la organización ha tener que repararla o sustituirla por una nueva para la siguiente edición.

Toñi Moreno no podría estar más anonadada al tener que decirles a personas mayores de edad y cuya salud mental está confirmada tras exhaustivos exámenes para poder entrar en el concurso, que destrozar los muebles de una casa que no es la suya es algo incorrecto. Rafa, con un cubierto, se entretuvo escribiendo su nombre y el de Carmen sobre la mesa común del comedor, mientras ella admiraba la escena sin reprocharle su osadía. Con rayajos sobre la madera, sus nombres aparecieron y el resto de los concursantes no sabían a ciencia cierta si fueron ellos los autores de esta estúpida fechoría o se trataba de un gesto para incriminarlos y provocar ser diana de las nominaciones y nuevos conflictos en la convivencia. Ellos negaban la mayor y decían no saber qué había sucedido, hasta que este domingo Toñi Moreno ha sacado de dudas a todos, mostrando las imágenes del acto vandálico y desvelando el misterio.

Pero la intención de la presentadora no era señalar a los culpables para que sus compañeros saliesen de dudas, sino informales de que esta actitud es infantil y que, obviamente, tendrá consecuencias directas para los autores del acto y también para el resto de los habitantes de ‘Secret Story’. “Es la casa de todos y tienen el compromiso de cuidarla”, dicen desde la organización del programa, para después Toñi Moreno ser más tajante: “Lo primero es que tendrían que pasarles la factura, porque es una mesa carísima. Estas imágenes son inaceptables”, decía cabreada la presentadora, que quiso hacer entender a Rafa y Carmen que lo que han hecho con el mobiliario común es inaceptable: “En la casa ha pasado algo que no nos ha gustado nada, tenéis la obligación de cuidar las cosas y algunos no lo habéis hecho. ¿Dónde está la gracia Rafa y Carmen? ¿Me lo podéis explicar? No sé si habéis entrado en ‘La casa de los secretos’ o en una guardería”.

Toñi Moreno no se conformó solo con la regañina pública y proponer a la organización de ‘Secret Story’ de hacerles pagar la “carísima” mesa, sino también dar a conocer la penalización para todos los concursantes por este acto vandálico: “¿Sabéis lo peor? Lo más penoso de todo esto es que esto va a tener consecuencias y no os afectará solo a vosotros, sino al resto de los compañeros”. Al final, el castigo que deben aceptar todos de buen grado por lo que Rafa y Carmen han hecho a la mesa del comedor es perder el 20 por ciento del presupuesto de comida, sin importarles si ganan o pierden la prueba semanal, lo que deja sus reservas a mínimos y el hambre dará paso a conflictos más avivados.

Carmen, al conocer la decisión de la cúpula de ‘Secret story’, ha querido excusarse y desligarse de la fechoría: “Yo no estaba de acuerdo. Estoy involucrada en algo de lo que no soy culpable”, gritaba la joven fuera de sí, aunque no ha evitado que sus compañeros se ceben con ella y con Rafa por lo sucedido. Y es que no solo han marcado la mesa con un cubierto, sino que les han mentido al negar haber sido ellos y encima deberán pasar hambre por su culpa. Difícilmente este miércoles se libren de una buena remesa de nominaciones.