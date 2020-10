«No me arrepiento de haber sido yo, y haberme dejado llevar. Lo he hecho todo de corazón. Tengo que saber si él ha sido sincero», aseguraba la joven.

«No entiendo nada», afirmaba visiblemente afectada Sandra después de ver la decisión que había tomado Tom Brusse en ‘La isla de las tentaciones’. «Estoy en un estado de shock», le decía a la presentadora, Sandra Barneda. El empresario decidió irse solo del reality tras el abandono de hasta entonces su pareja, Melyssa Pinto.«Se me ha utilizado», aseveraba la joven.

«No sé lo que siento por él. No quiero seguir aquí, lo tengo muy claro desde que ayer sabía que se podía ir. Al final yo solita me he temido en esto. Quedarme aquí va a ser psicológimante muy duro», explicaba. Tom y Sandra, que comenzaron su idilio en la isla, tuvieron una despedida muy fría cuando todo apuntaba que él se iría con ella.

Al ver las imágenes de la hoguera de Tom y Melyssa donde él aseguraba que necesitaba tiempo para reflexionar, Sandra reiteraba que no estaba entendiendo absolutamente nada. «No soy coherente con lo que digo, pienso y hago». Finalmente, ella decidió también abandonar la isla y reconocía que le daba miedo todo lo había llegado a sentir: «No quiero seguir aquí. Es algo que tengo muy claro desde que sabía que él podía irse».

Abogaba por una conversación pendiente para aclarar las cosas con Tom e, incluso, llegaba a dudar de él: «Necesito saber hasta qué punto ha sido sincero conmigo». Eso sí, recalcaba que había sido fiel a sus sentimientos: «No me arrepiento de haber sido yo, y haberme dejado llevar. Lo he hecho todo de corazón. Tengo que saber si él ha sido sincero».

Y es que Tom podría haber continuado con la experiencia del reality o haberlo abandonado con otra persona, finalmente optó por la tercera decisión que era marcharse solo. «Necesito pensar y ver lo que quiero realmente, lo que mi corazón me dice», afirmaba. Admitía que le daba pena haber terminado así su relación con Melyssa y añadía que lo único que deseaba en ese momento era ser feliz: «Vivir la vida y disfrutar».

«Voy a estar bien por las mujeres de España»

Por su parte, Melyssa se despidió de sus compañeros asegurando que ya era una mujer «soltera» y al grito de «voy a estar bien, lo prometo, por todas las mujeres de España. He conseguido quererme. Eso es lo más importante. Me he quitado un peso de encima».

Todo ello después de que solicitara una hoguera de confrontación con Tom tras no poder más con la situación. Allí vivieron un fuerte enfrentamiento en el que ella le reprochó todo lo que había hecho en la isla y le devolvió el anillo de compromiso que le había regalado tan solo unas semanas antes.

«No es el caballero tan educado y respetuoso que dice ser. Su vida es una farsa», le espetaba Melyssa. Este le pedía disculpas por haberle hecho daño y le decía que seguía queriéndola, pero reconocía sus sentimientos por Sandra. «¡Qué desgraciado! ¿Puedes por un momento ponerte en mi lugar? ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? ¡Me pides disculpas en vez de pedirme perdón!».

«He tenido noches sin dormir. Me quería morir, Tom. Porque me demostraste ser una persona que no existe. ¡Te tengo rabia, tío! Y lo que más me duele es seguir queriéndote. Esperaba que hoy llegaras aquí y que me dijeras que esto era una venganza o que al menos rogaras amor por mí. Pero no lo has hecho. Si no eras feliz conmigo me lo tenías que haber dicho antes», afirmaba Melyssa. «Después de lo que he hecho no sabía ni dónde ponerme. Estaba perdido», intentaba explicarse de forma fallida Tom.

La despedida estuvo cargada de tensión y Melyssa aprovechó para reprenderle duramente: «Que te vaya muy bien en la vida y no vuelvas a hablarme. Eres la peor decepción de mi vida». Mientras que Tom confesaba haberse quitado un peso de encima: «Hoy va a ser el inicio de una nueva vida. Lo siento por las imágenes y la falta de respeto, pero ha llegado un momento que no podía más».

La experiencia del reality ha acabado con la relación de Tom y Melyssa que llevaban ocho meses de un noviazgo que se fraguó al calor de los focos de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ donde ella era tronista.