Este lunes en la noche se ha celebrado el primer debate de la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ y ha contado con un invitado de excepción: Omar Montes. El de Pan Bendito se encuentra en plena promoción de ‘El principito’, una docuserie sobre la última etapa de su vida. Producida por Mediaset España y Amazon Prime Video, los cuatro capítulos de los que consta se podrán ver a través de esta plataforma y en Mitele Plus. El que fuera pareja de Chabelita Pantoja ha acudido al programa del amor presentado por Sandra Barneda para hablar sobre su serie documental y de paso, sacar su lado más divertido en el plató.

Sandra Barneda ha desvelado que se arrepiente de un comentario que le hizo hace unos años

La presentadora y Omar Montes han mostrado tener mucha complicidad. Pero esto no era igual en el pasado. Y es que la presentadora ha aprovechado que tenía al artista en el plató para pedirle perdón por un comentario que le hizo en el pasado, cuando este participaba en ‘Gran Hermano Vip’. La escritora ha dejado atrás el orgullo y ha querido pedirle disculpas en directo: «No sé si fue en el VIP, creo, que te dije «¿pero tú eres cantante de verdad?». Y me acordé siempre y es una de esas veces que no puedes prejuzgar», ha comenzado diciendo. Omar, que estaba muy pendiente de las palabras de la presentadora le ha respondido con un «zas. Es que la vida…», ha dicho.

La presentadora ha seguido explicando lo sucedido: «No se puede prejuzgar porque yo no te había escuchado, ignorante porque ya estabas pegando, pero seguramente le habrá pasado a mucha gente«, ha dicho. Unas disculpas públicamente que ha aceptado el de Pan Bendito y que se lo ha agradecido.

Omar Montes bromea y revela qué es lo que ha aprendido de ‘La isla de las tentaciones’

Durante la entrevista, Omar Montes ha revelado que es muy fan del programa y ha mostrado una gran complicidad con Sandra Barneda. De hecho, la presentadora le ha preguntado qué es lo que le ha enseñado ‘La isla de las tentaciones’, a lo que el artista, ni corto ni perezoso y haciendo alarde a su sentido del humor ha respondido que: «siempre hay que hacer separación de bienes. Eso es lo principal«. Una respuesta que ha provocada la risa de Barneda y el aplauso de los colaboradores y demás que se encontraban en el plató de televisión.

Además, por si fuera poco, también ha tenido un encontronazo con Terelu Campos, quien le ha preguntado por el amor. Omar Montes le ha contestado que tan solo había ido al plató a hablar de sus proyectos y que las preguntas sobre el amor y las parejas se la dejaban a las propias parejas de ‘La isla de las tentaciones’.