9 ¿Por qué está molesta Chelo García Cortés?

A Chelo no le gustó nada una afirmación de su compañera y ahora Patiño se ha explicado: «Me gustaría recordarte que la frase literal mía, que la he tenido que mirar porque no me acuerdo de todo lo que digo en mi vida, fue: ‘En Sálvame Okupa has sido un mueble, espero que no lo seas en ‘Supervivientes’. No tiene nada que ver con creer en ti porque siempre he creído y sigo creyendo que hiciste un curso digno».