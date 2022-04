‘Supervivientes 2022‘ ya ha arrancado. Telecinco esperaba con muchas ganas el formato que tantas alegrías le ha dado, ahora que no están pasando por su mejor momento en cuanto audiencia se refiere. Sin embargo, su concurso estrella ya ha llegado. Desde Honduras, con Lara Álvarez al frente, y desde Madrid, con Jorge Javier, en las galas de los jueves, han dado el pistoletazo de salida a esta nueva edición. Una de las pruebas míticas y que suponen uno de los momentos más esperados tanto para los tele espectadores como para los concursantes son los saltos desde el helicóptero. Esta primera prueba se ha convertido ya en un rito con el que arrancar el concurso.

Kiko Matamoros quería hacer historia con el salto más titánico de ‘Supervivientes’

El primero en hacer su salto ha sido Kiko Matamoros. El colaborador de televisión quería hacer historia, ser el mejor y comenzar la aventura con el salto más titánico de la historia del reality. Quería tener el récord del salto en helicóptero de más altura de la historia de ‘Supervivientes’. Sin embargo, finalmente no ha podido ser. Y es que a pesar de la ilusión que le hacía, Jorge Javier Vázquez le ha comunicado que los médicos expertos le habían recomendado que debido a su edad y a su complexión lo mejor es que lo hiciera lo más cerca del agua. Por este motivo, finalmente no ha podido hacer historia y no ha podido hacer el salto más alto de ‘Supervivientes 2022’. A pesar de su cabreo, en el ranking final que ha hecho la edición se ha convertido en el tercer finalista.

Anabel Pantoja, que dedica el salto a sus padres, se queda en segundo lugar

«Le dedico el salto a esta productora, que no sé cómo ha tenido las narices de traerme otra vez. A vosotros… Y también a mis padres para que sepan que lo que hicieron merece la pena y que estoy aquí por ellos. Os quiero», decía antes de lanzarse a las aguas de los Cayos Cochinos en directo la colaboradora de televisión. Anabel, que era la segunda vez que se enfrentaba a esta prueba, lo hacía con muchas ganas. Aunque lo cierto es que se lo ha pensado dos veces antes de saltar y le ha pedido al piloto que lo bajara un poquito más. Después, se ha llevado la grata sorpresa de convertirse en la segunda finalista al mejor salto según la audiencia.

Marta Peñate gana el juego de los saltos según la audiencia

La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ llega de nuevo al Caribe pero para enfrentarse a sus aguas cristalinas de una manera más diferente. Sin embargo, ha empezado con muy buen pie al convertirse en la ganadora por la audiencia por conseguir el mejor salto de esta edición.

