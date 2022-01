El segundo debate de ‘La isla de las tentaciones’ está dando mucho de que hablar. En la noche de este martes, Alejandro y Tania se han vuelto a verse las caras en un plató después de que Stiven confesara que había mantenido relaciones sexuales con la concursante. Ella lo desmintió de manera tajante, pero este martes han salido a la luz todas las mentiras que no solo ella ha dicho durante esta experiencia, sino también Alejandro. El primero en sincerarse ha sido el que fuera Míster España: «Voy a ser muy sincero, es verdad que cuando yo llegué a la Isla de las tentaciones estaba muy enamorado. En la isla estaba muy enamorado. Yo oculté algo al programa. Yo he hecho cosas que a ella le han hecho daño«, ha comenzado diciendo.

Alejandro le fue infiel a Tania antes de participar en el concurso

Alejandro ha confesado que le habría sido infiel a Tania antes de participar en ‘La isla de las tentaciones’: «Estuve hablando mucho con una chica, me excedí hablando con ella. Intenté quedar con ella y me di cuenta de que prefería lo que tenía en mi casa. La otra chica fue una chica de una discoteca, estaba bebido, me calenté un poco y nos besamos. Se lo conté a raíz del reencuentro porque quería empezar de cero y ser sincero con ella», ha confesado. Tania era conocedora de esta infidelidad: «La primera infidelidad, que para mí lo es sinceramente, alguien me vino con un móvil y leí las conversaciones, él me dijo que le perdonara. A día de hoy me han dicho que me ha vuelto a ser infiel», ha contado.

Tania confiesa que intentó mantener relaciones sexuales con Stiven

Sin embargo, no ha sido las únicas mentiras que han salido a la luz este martes. Tania también confiesa que mintió en el reencuentro, cuando negó de manera tajante que había mantenido relaciones sexuales con Stiven. «Yo mentí, él y yo sí que nos besamos. Pero solo nos besamos”, ha reconocido Tania. Sin embargo, el tentador murciano no estaba conforme con su respuesta. Él asegura que no solo hubo besos, sino también sexo. Tras una larga discusión, Tania ha perdido los papeles y ha atacado al tentador: “No nos pudimos acostar porque no se te levantaba”.

Finalmente, y después de que tanto su compañera Rosario y Nagore Robles le pidiera que fuera completamente sincera, Tania se ha derrumbado y ha confesado TODA la verdad sobre lo que pasó en esa noche con Stiven: “Tengo mucha presión, Ale. Nunca he querido hacerte daño. Cuando salí de la isla estaba confundida, no sabía si quería estar contigo y me dejé llevar. Si no te lo reconocí es porque me di cuenta de que no estaba preparada para perderte”, ha dicho completamente destrozada. Aunque finalmente no hubo penetración, Tania asegura que sí hubo intención y que ella quería esa noche mantener relaciones sexuales con él.