RTVE elige a Ruth Lorenzo para dar los votos en Eurovisión

A pesar de que en los últimos meses tan solo hemos hablado de los cambios y las novedades en Mediaset España, RTVE también está haciendo pequeñas modificaciones. Con todos los ojos puestos en Eurovisión 2023, que tendrá lugar el próximo mes de mayo con la interpretación de Blanca Paloma, la cadena pública ha hecho un pequeño giro que ha pillado a todos por sorpresa. Después de cinco años eligiendo a Nieves Álvarez como portavoz española para entregar los votos en la gran noche de la música, este año ha cambiado y será Ruth Lorenzo quien desempeñe ese papel tan importante. La que fuera representante en 2014 y ahora jurado de 'Cover Night', uno de sus programas estrellas, será la encargada de revelar los votos de España para el resto de países.

Tal y como ha adelantado 'El Plural', este año el papel de portavoz de los votos recaerá sobre Ruth Lorenzo, quien ahora está muy ligada a la cadena pública. Un guiño que estamos seguros que se verá con buenos ojos en el mundo eurofan, ya que siempre ven con buenos ojos la llegada de anteriores representantes al certamen de Eurovisión, que este año se celebra en Liverpool el próximo 13 de mayo. Hay que recordar que la murciana participó en el certamen en el año 2014, en una gala que tuvo lugar en Copenhague con su tema 'Dancing in the Rain'. La artista empató en la novena posición junto a Dinamarca, después de obtener 74 puntos, recibidos de 17 países, obteniendo mayor apoyo desde Suiza (8) y Albania (12).

Un año de cambios para Ruth Lorenzo

Esta nueva oportunidad le llega en un momento crucial para ella. A finales del pasado mes de febrero sorprendía al anunciar su ruptura con su pareja. Hace un par de años, Ruth Lorenzo reconocía estar enamorada, aunque no reveló el nombre de la persona que le había robado el corazón. Sin embargo, en las últimas semanas decidieron poner punto y final a su noviazgo. "Estoy en un momento de empezar de cero en todos los sentidos. El amor es una maravilla y cuando encuentras el amor verdadero hay un momento en el que hay que dejarlo ir si no, no es amor de verdad", ha explicado dando a entender que tiene el corazón desocupado", decía al respecto.