La cantante, que tendrá un juicio contra ‘Sálvame’ el próximo mes de noviembre, ha cargado contra el colaborador.

En plena batalla judicial contra ‘Sálvame’, Rosario Mohedano está dispuesta a todo. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha llevado a los tribunales a los responsables del programa por el maltrato que, a su juicio, ha sufrido durante años por parte de la directiva o de colaboradores como Kiko Hernández.

La cantante tiene un juicio pendiente contra La Fábrica de la Tele, que se celebrará el próximo mes de noviembre. Se trata de la misma productora responsable del documental sobre la vida de Rocío Carrasco, ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’. Cansada del trato que ha recibido de ellos, no ha dudado en arremeter públicamente contra ellos.

«Aprovecharon mi situación sentimental para machacarme»

A través de su cuenta de Twitter, ha lanzado el siguiente mensaje: “Qué doble moralidad. Estos sinvergüenzas aprovecharon mi situación sentimental para machacarme, primero como mujer, y sin piedad. Luego como profesional, vejándome, acosando y ridiculizándome en televisión. Mandé documentación y de nada sirvió”.

En su denuncia a través de las redes, la sobrina de Rocío Jurado ha llegado a pedir ayuda: “Atacada en televisión y en mi vida personal amenazada. ¿Qué me puedes quitar la custodia de mi hijo? Poca vergüenza tenéis. Tendedme la mano, Carlota Corredera y Ana Bernal. Ya no puedo más, gracias”.

Chayo Mohedano no solo se ha pronunciado en su perfil oficial de Twitter. También ha utilizado Instagram. En esta plataforma ha compartido otro importante mensaje a través de Stories. “¿Crees que altos cargos o personalidades relevantes van a pronunciarse sobre esto?”, pregunta a sus seguidores. Incluso ha revelado que “mi prima me aconseja que lo denuncie públicamente porque ‘tengo coño’ y mucho, y ojalá otros se pronuncien”.

Pero la más incediaria de sus misivas tiene que ver con Kiko Hernández, de quien ha compartido mensajes privados. En ellos, el colaborador le pregunta que si ha devuelto una supuesta cantidad de dinero que Belén Esteban le prestó: «¿Le devolviste el dinero que te prestó Belén Esteban? ¿Por cierto, para qué era? ¿Qué compraste? ¿Algún souvenir? ¿Algo que te relajara? Y encantado de declarar delante de un juez para decir lo que vi en ese vídeo que te grabó Antonio Tejado… Lo malo sería que te quitaran la custodia de tu hijo por la gravedad de las imágenes y eso no me gustaría porque te tengo mucho cariño. ¡Guapaaaaaa!», señala el colaborador.

Rosario Mohedano publica chats privados con Kiko Hernández

Rosario, por su parte, le responde: «Qué bien me viene que hayas dicho en público que HAS VISTO. Y te noto nervioso, ¿no? Yo devuelvo el dinero que me prestan. Y sí, me compré unas gafas preciosa. ¿Tú devuelves el dinero que debes Chuflin?».

Cabe recordar el origen de la mala relación de Chayo Mohedano con La Fábrica de la Tele. Aunque la productora fue la encargada de la docuserie de su prima, a la que defiende, ella lleva años enfrentada a sus máximos responsables. Su marido, Andrés Fernández, interpuso una demanda contra David Valldeperas y Raúl Prieto (directores de la productora) en noviembre de 2019 después de que ‘Sálvame’ emitiera una imagen de su ficha policial en el programa.

Q alegría que queráis colaborar con la justicia ,xq en noviembre tenéis un juicio penal por consentir que se cometan delitos en vuestros programas!

Y si sale a delante el maltrato mediático psicológico,personal y laboral..tengo miles de horas de grabaciones de vuestros programas pic.twitter.com/Z0yPncgOd7 — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) June 3, 2021

Fue el pasado 3 de junio cuando Chayo compartió con sus ‘folloers’ la noticia de su juicio con ‘Sálvame’. «Qué alegría que queráis colaborar con la justicia, porque en noviembre tenéis un juicio penal por consentir que se cometan delitos en vuestros programas!», decía. «Y si sale adelante el maltrato mediático psicológico, personal y laboral… tengo miles de horas de grabaciones de vuestros programas».