Este viernes, Antonio David Flores reaparecía después de varias semanas de ausencia y anunciaba ante las cámaras de televisión su separación de Olga Moreno. El padre de Rocío Flores señalaba a ‘Sálvame’ como el gran culpable de destruir su matrimonio. Unos minutos después de confirmar por fin la noticia, Rosa Benito aprovechaba su intervención en ‘Ya es mediodía’ para dar su opinión y aplaudía el gesto que había tenido el exguardia civil de dar la cara mientras que su hija se derrumbaba en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ por la situación que estaba viviendo.

«Todo el mundo sabe que David no es santo de mi devoción, pero esta bajada para hablar con los medios para proteger a su hija me parece maravilloso«, aseguraba después de ver como Antonio David Flores rompía su silencio mientras que Rocío Flores se derrumbaba en ‘El programa de Ana Rosa’. Sin embargo, la exmujer de Amador Mohedano no dudaba en recordarle al extertuliano que ‘Sálvame’ no tenía la culpa de haber roto su matrimonio.

«Él no puede echarle solo la culpa a este año que ha habido de docuserie. Esto ya se arrastraba de tiempo atrás… La docuserie no sienta a señoras que han estado con él en un programa, no sienta al autobús ese que hay con señoras que también han estado con él, a problemas legales y con Hacienda en los que parece que también han metido a Olga… Él tendrá la culpa de algo porque si no su mujer no se separa», argumentaba la colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

Además, Rosa Benito también ha insistido en que el hecho de haber salido este viernes a dar la cara ha estado motivado por el sufrimiento que estaba mostrando su hija en el plató de Telecinco: «Igual que ha salido ahora, cuando se estaba machacando a una compañera acusándola de haber roto el matrimonio tendría que haber salido a defenderla».

Así ha confirmado Antonio David Flores su separación de Olga Moreno

Mientras que su hija acudía a su puesto de trabajo, Antonio David Flores aprovechaba la ocasión para reaparecer ante los medios y confirmar su separación. El exguardia civil acusaba a ‘Sálvame’ de haber provocado el fin de su matrimonio y de haberle hecho daño en los últimos tiempos. «Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo… Han hecho tanto daño que he sido sincero en el momento que dije que todo eso había pasado factura a mi matrimonio», comentaba.

En su aparición pública frente al domicilio conyugal, Antonio David Flores también ha querido dar la cara por Marta Riesco, aunque sin dar su nombre. «Lo último es mezclar mi familia con compañeros que lo único que han hecho es ayudarme, opinar, han soñado a una persona, a una compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba, diciendo que es el detonante de mi separación, lo que es totalmente falso. Se ha hecho tantísimo daño…», aseveraba.

Mientras tanto, Rocío Flores rompía a llorar y, con lágrimas en los ojos, aprovechaba su intervención en el programa de Telecinco para destacar el hecho de que su padre había hablado gratuitamente. La joven se ha mostrado muy agobiada por la situación y ha confirmado que toda su familia está pasando por un mal momento. La que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ se ve sometida a una presión constante y al final ha acabado derrumbada después de escuchar cómo su padre comunicaba públicamente el fin de su matrimonio con Olga Moreno, una de las personas más importantes de su vida.

La joven también ha querido dejar claro que a pesar de que la relación de su padre llegue a su fin, ellos seguirán siendo una familia. «Ante todo, somos una familia. Independientemente de lo que pase en la familia, vamos a ser siempre una familia. Mi hermano está… No pasa nada. Llevamos un año mal, que lo estoy pasando mal, pero es algo que se sabe», sentenciaba con el semblante serio.