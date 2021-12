Desde que se ha reabierto la investigación del caso de Mario Biondo, ocho años después de su muerte, todo lo relacionado con el que fuera marido de Raquel Sánchez Silvavuelve a ocupar todos los titulares. El italiano murió el 30 de mayo de 2013, supuestamente ahorcado, por lo que se determinó que la causa de su fallecimiento fue el suicidio. Sin embargo, la familia del cámara nunca apoyó esta teoría y desde su desaparición ha defendido que el joven no se quitó la vida. Ahora han conseguido que se abra una investigación contra el médico forense que lo examinó tras fallecer.

Y es que el cuerpo de Biondo ha sido exhumado dos veces y ha sido sometido a tres autopsias. Sus padres aseguran que murió en extrañas circunstancias y por ello piden que se reabra el caso. «No nos vamos a rendir», ha asegurado la madre de Biondo. Es un tema por el que le han preguntado a Rosa Benito. La colaboradora conoció personalmente a Mario Biondo hace 10 años, cuando concursaba en ‘Supervivientes 2021’, donde quedó ganadora. Él trabajaba como cámara en el programa, mientras que Raquel se encargaba de las conexiones en directo desde Honduras (una labor que realiza Lara Álvarez desde el año 2015).

En el programa de Sonsoles Ónega, la colaboradora ha recordado que compartió muchas horas de ‘reality’ con Biondo, que era operador de cámara en los Cayos Cochinos. Esto explica que fuera una de los rostros conocidos que se trasladó a su funeral a despedirse del italiano y mostrar sus condolencias a Raquel Sánchez Silva tras su inesperada muerte.

«Si fuera mi hijo haría lo mismo»

«Vi a unos padres destrozados. Es normal que quieran reabrir el caso», ha destacado la de Torrejón de Ardoz. «Sus padres no paraban de repetir que su hijo no se había quitado la vida». Es la primera vez que la excuñada de Rocío Jurado habla públicamente de lo que sucedió en el interior del tanatorio. «Vi a Raquel tranquila, imagino que habría llorado cuando se enteró de la noticia», añadía.

Según ha explicado Rosa Benito, la madre de Mario Biondo no paraba de repetir la misma frase entre sollozos: «Mi hijo no se ha quitado la vida, mi hijo no se ha quitado la vida. Era impresionante escuchar a esos padres que estaban destrozados». Al rememorar este triste día, la madrileña ha admitido que se pone en la piel de sus progenitores y entiende perfectamente su batalla judicial: «Si fuera mi hijo haría lo mismo y lucharía hasta el final».

Los padres de Biondo ha logrado que el caso siga abierto en Italia pese a que la Fiscalía de Palermo ordenara su archivo. Los familiares denunciaron a doctor Paolo Proccacianti, el forense encargado de realizar la segunda autopsia al cuerpo y sobre cuyo material biológico se dictaminó el resultado de la tercera. Ahora, el órgano superior cree que el asesor oficial de la fiscalía y su ayudante pudieron cometer irregularidades, como la de analizar los restos de otra persona.