Cuando Lara Álvarez reveló que se trataba de la edición de ‘Supervivientes’ más ardua no mentía. La prueba de ello que cada vez los concursantes copen más titulares por haber sufrido problemas de salud. De hecho, han sido varios los vahídos que sus participantes han protagonizado a lo largo de las últimas semanas. Fany, Jorge Pérez y Albert Barranco eran solo algunos de ellos. A esta lista se acaba de sumar Rocío Flores, quien fruto de su sumo esfuerzo, se sintió muy mareada e incluso tuvo que tumbarse tratando de evitar caerse redonda al suelo. Una situación que vivió junto al que muchos consideran que es su peor enemigo, José Antonio Avilés y es que ambos han roto su amistad en los últimos días.

La hija de Antonio David Flores y José Antonio Avilés debían atender a las peticiones del pirata Morgan, dando igual las rencillas que pudieran existir entre ellos. Les había solicitado recoger leña, pero ellos se decantaron por un tronco especialmente grande que se encontraba en una pendiente. El sobreesfuerzo era máximo, debían encender el fuego, sin embargo, ninguno se imaginaba la tarea que tenían por delante. Para rescatarlo intentaron cortar con un machete, eso sí, sin poder perder el equilibrio, ya que se trataba de una cuesta muy empinada. Todo un reto ante el que Rocío se sintió indispuesta: «Tengo ganas de llorar, te lo juro».

Sin embargo, lograron llevar el tronco finalmente a la isla. Aunque Avilés intentó restar hierro al momento con chanzas como «Nos ha costado mucho trabajo, más trabajo que los reyes Magos el 5 de enero por la noche», Rocío Flores se vio obligada a acostarse en su esterilla con el fin de recuperar las fuerzas que en ese instante añoraba.

Ya son diez semanas y, aunque ya se ha desvelado que tan solo quedan cinco semanas para que el equipo y ellos regresen a España para así descubrir quién es el vencedor, lo cierto es que para ellos es cada vez más duro. La falta de alimento se suma al cansancio que llevan acumulado y a las batallas que ellos pueden mantener en Honduras. Cada vez son más habituales los enfrentamientos, los nervios están muy crispados y así lo demuestra que tras dos meses de reality Avilés y Rocío Flores hayan pasado del amor al odio en un solo paso.

Su discusión más tensa

Después de enfrentarse Avilés le reprochó a Rocío que había ido a la isla para «limpiar su imagen» e instantes después le espetó que ella iba a protagonizar una exclusiva al abandonar el concurso. Una acusación que ella negó rotundamente a lo que Avilés respondió: «Tú has insinuado que si no existiera otra persona habría buena relación entre tu madre y tú». Este comentario provocó que se desatara un huracán entre ellos. «El primero que no quiere hablar de Fidel Albiac eres tú porque estás cagado de que te pueda poner una demanda», dijo Rocío. ¿Volverán a templarse los ánimos entre ambos? Por el momento, todo apunta a que no.

Ella continúa con su amistad con Albert Barranco

Convertida sin ninguna duda en una de las protagonistas de la isla, Rocío ha creado lazos en la isla. De hecho, ha forjado una gran amistad con el extronista, Albert Barranco. Tal es su unión que cuando la continuidad del catalán estaba en duda debido a un problema de salud, el miedo se apoderó de ella. No obstante, todo apunta a que el participante está entre las quinielas a ganar el reality, por lo que de ser así formará parte del concurso hasta el último día.

Es un aspirante al maletín y no solo lo demuestra su fuerza e ilusión, también la opinión de la audiencia. Esta semana Barranco era salvado de la lista de nominados, una noticia ante la que se sintió muy emocionado: «Me alegro de corazón de que toda España haya puesto su granito de arena por dejarme aquí un poquito más. Os lo agradezco, de verdad».

Él y Rocío Flores tienen una fantástica relación. A pesar de que Albert Barranco aseguró meses atrás que Gloria Camila había sido infiel a Kiko Jiménez con él en un plató, ambos se han convertido en el apoyo más fiel dentro de la aventura selvática de ‘Supervivientes’. ¿Se convertirá alguno de los dos en vencedor de este programa que tanta audiencia cosecha? ¿Enterrará la hija de Ortega Cano el hacha de guerra con él? Solo el tiempo lo dirá, ya que cabe recordar que ella lo negó. Quedan todavía algunas semanas para descubrir esta y otras cuestiones.